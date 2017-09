USA wspomogą Polskę... węglem

Polska, jeden z krajów wydobywających na świecie najwięcej węgla kamiennego, rozpoczyna import tego surowca. W połowie października do Polski ma trafić pierwsza partia amerykańskiego miału węglowego. Odbiorcą będzie katowicka spółka Węglokoks.

Według informacji Rzeczpospolitej spółka rozważa kolejne dostawy surowca z Kazachstanu bądź Kolumbii.

Gazeta zauważa, że w próbnej partii, która przywędruje do Polski zza oceanu, znajdować się będzie 75 tysięcy ton paliwa. Węglokoks zajmował się dotąd eksportem polskiego węgla. Obecnie na polskim rynku rozpoczął się deficyt tego surowca, a to w związku z tym, że polskie zakłady wydobywcze zmniejszyły wydobycie.

W rezultacie w tym roku Węglokoks będzie mógł eksportować tylko 2,5 miliona ton węgla, podczas gdy w ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł 4 miliony ton. Spółka liczy na utrzymanie swojej pozycji na rynkach UE dzięki importowi.

Zmniejszenie wydobycia węgla w Polsce doprowadziło do gwałtownego zwiększenia importu. Od stycznia do lipca dostawy wyniosły 5,8 mln ton paliwa — to o 30% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Przy tym 65% dostaw węgla wwieziono z Rosji.