Ukraina i Izrael negocjują stworzenie strefy wolnego handlu

Ukraina i Izrael wkroczyły w ostatni etap rozmów w sprawie strefy wolnego handlu — oświadczyła wiceminister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Natalia Mykolska.

© Sputnik. Said Tzarnaev Rosja i USA zbudują nową stację kosmiczną na orbicie Księżyca

«O kolejny krok zbliżyliśmy się do stworzenia jeszcze jednej strefy wolnego handlu. Dopiero co zakończyliśmy kolejną rundę rozmów. Rozmowy są bardzo nasycone i niełatwe, lecz zbliżamy się do mety» — napisała Mykolska na Facebooku. Podkreśliła duże znaczenie tworzenia przez strefę wolnego handlu nowych możliwości dla ukraińskich eksporterów.

W maju prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i premier Izraela Binjamin Netanjahu potwierdzili zamiar zakończenia do końca 2017 roku rozmów w sprawie zawarcia porozumienia o strefie wolnego handlu między państwami.