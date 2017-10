Ukraina otrzymała dodatkowe możliwości eksportowe do UE

Od 1 października zaczęły obowiązywać regulacje umożliwiające Ukrainie zwiększenie sprzedaży bez cła niektórych produktów rolnych do Unii Europejskiej.

— To dobra wiadomość dla eksporterów z Ukrainy. Szereg znaczących produktów rolnych i przemysłowych zyska teraz lepszy dostęp do rynku UE, ponieważ ich eksport nie będzie już podlegał cłom — podkreśliły we wspólnym oświadczeniu unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem i wiceminister rozwoju gospodarczego Ukrainy Natalia Mykolska.

Jak dodały, „to ważny sygnał, że UE nadal udziela realnego wsparcia gospodarczego i politycznego narodowi ukraińskiemu”.

Chodzi mianowicie o większe ilości pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, owsa, kasz i granulek z jęczmienia. Ukraina będzie mogła zwiększyć też bezcłową sprzedaż przetworzonych pomidorów, naturalnego miodu i soku winogronowego. Na zmianach skorzystają też m.in. ukraińscy producenci obuwia, nawozów i produktów aluminiowych.