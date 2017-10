© Sputnik. Mikhail Kireev Szef OMV: Demonizacja Rosji na gazowym rynku UE mija się z celem

Od początku roku Kijów dwukrotnie zwiększył import węgla kamiennego w ujęciu rocznym – do 1,9 mld dolarów. W tym okresie dostawy z Rosji wyniosły 55% całkowitego wolumenu importu – 1,04 mld dolarów.

Ukraina sprowadziła ze Stanów Zjednoczonych węgiel na kwotę 478 mln dolarów (25% importu), a z Kanady – 116 mln dolarów (6%). Jak informuje Państwowa Fiskalna Służba Ukrainy, z innych krajów sprowadzono węgiel za 262 mln dolarów.

W ciągu dziewięciu miesięcy Ukraina eksportowała węgiel do Rosji za 41 mln dolarów, do Słowacji – za 28 mln dolarów, do Turcji – za 2,5 mln dolarów oraz do innych krajów – za 4 mln dolarów.

W czerwcu wiceminister energetyki Rosji Anatolij Janowski powiedział, że Ukraina w 2017 roku może zwiększyć import rosyjskiego węgla do 12 mln ton. Jest to o prawie 20% więcej niż rok temu.

Zgodnie ze stanem na 1 lipca 2017 roku Rosja zajmuje trzecie miejsce wśród obcych państw pod względem inwestycji w ukraińską gospodarkę (4,4 mld dolarów).