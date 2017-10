Jak sankcje wpłynęły na klimat inwestycyjny w Rosji?

— To moja opinia bankowca, który pracował w projektami inwestycyjnymi. Jeśli chodzi o dobre, ekonomicznie uzasadnione projekty, to, kiedy w grę wchodzą pieniądze, polityka schodzi na drugi plan. Widzicie różne interakcje między różnymi krajami: jeśli jest sens ekonomiczny, ludzie współpracują przy zachowaniu tych zasad, które dyktuje polityka. Ludzie biorą pod uwagę (sankcje) – jak wynika z moich obserwacji – ale nadal robią interesy – powiedział Mytariew, przemawiając na szczycie The Silk Road: Exploring Business: Trade & Investment, organizowanym przez The Eurasia Center w Waszyngtonie.

— To, co obserwuje w regionie: tak, polityka ma znaczenie. Wpływa na handel, sankcje prowadzą do ograniczenia aktywności ekonomicznej zarówno tam, jak i tutaj. Ale, z drugiej strony, prowadzą do czegoś innego, np. do zwiększenia importu z innych państw. Możemy mówić o zmianie dostaw produktów rolnych z Azji Środkowej do Rosji, aby zastąpić import z Europy – dodał.

Inni eksperci musieli przyznać, że Rosja nadal odgrywa ważną rolę w Azji Środkowej – sytuacja gospodarcza w tym kraju ma wpływ na sąsiadów. Przede wszystkim przedstawiciel Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB) Bart Eds zaznaczył, że Moskwa jest ważnym graczem w regionie i w żadnym wypadku nie można jej ignorować.

© Sputnik. Sergey Guneev Wizyta króla Arabii Saudyjskiej w Moskwie zmieni układ sił na Bliskim Wschodzie

— Program Współpracy Gospodarczej w Regionie Azji Środkowej (CAREC, gdzie ADB występuje w charakterze sekretariatu i odgrywa wiodącą rolę w organizowaniu wydarzeń instytucjonalnych) nie przewiduje udziału Rosji. Ale jest ona strategicznie ważnym partnerem, głównie byłych republik radzieckich. Wszelkie inicjatywy gospodarcze Rosji przynoszą poważne rezultaty – powiedział w rozmowie z RIA Novosti Bart Eds.

Jak dodał, „infrastruktura transportowa, która powstaje w regionie, dzięki temu programowi ma pozytywny wpływ również na Rosję”. Pytany o to, czy Rosja może zostać włączona w ten projekt, podkreślił, że „zależy to od uczestników CAREC”. Rozmówca agencji powiedział też, że sankcje nie tylko miały negatywne konsekwencje, ale wpłynęły też na powrót siły roboczej, m.in. do Tadżykistanu.

Komentując kwestię wpływu ekonomicznego na najbliższych sąsiadów Rosji, dyrektor północnoamerykańskiego oddziału Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Michael Small powiedziała: „Nie jesteśmy organizacją polityczną. Wierzymy w rozwój krajów, w transformację ich gospodarek. Stabilna gospodarka jest drogą do pokoju. Efekt Rosji, problem Rosji przenika do sąsiadujących z nią gospodarek. Obserwujemy, że gospodarki cierpią na tym, handel maleje. Dlatego apelujemy o dywersyfikację i ograniczenie uzależniania od jednego sąsiada i współpracę z różnymi krajami”.