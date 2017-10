Nord Stream 2 AG opracował trasę Gazociągu Północnego-2 z pominięciem Danii

— Będzie alternatywa. Została opracowana – zapewnił Sierdiukow, pytany o alternatywną trasę Gazociągu Północnego-2, jeśli Dania nie zgodzi się na jego budowę w swoich wodach terytorialnych.

Obecnie Kopenhaga rozpatruje nowelizację prawa dotyczącego ochrony środowiska, która pozwoli na wprowadzenia takiego zakazu.

Sierdiukow podkreślił, że rurociąg w przypadku skorzystania z alternatywnej trasy wydłuży się nieznacznie. – Niewiele. Odległość nie ma znaczenia. Na dystansie 1200 kilometrów, kogo interesuje kilkukilometrowe odchylenie? – ocenił. – Może kilkanaście kilometrów – dodał.

Projekt Nord Stream-2 przewiduje budowę dwóch nitek gazociągu o łącznej przepustowości 55 mld m3 gazu rocznie od rosyjskiego wybrzeża przez Bałtyk do Niemiec. Nowy gazociąg ma biec równolegle do Gazociągu Północnego. Przeciwko realizacji projektu wystąpiły niektóre państwa, w tym Ukraina, które obawiają się utraty zysków z tranzytu rosyjskiego gazu, a także Stany Zjednoczone, mające ambitne plany wysyłania swego gazu skroplonego do Europy.

Operatorem projektu, który oszacowano na 9,5 mld euro, jest spółka Nord Stream-2 AG (jej jedynym akcjonariuszem jest Gazprom). Europejscy partnerzy — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – mają sfinansować Gazociąg Północny-2 w 50%, czyli po 950 mln euro każdy. Gazprom wyłoży drugą połowę – 4,75 mld euro.