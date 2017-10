Ile kosztuje wydobycie baryłki ropy naftowej?

Koszt wydobycia ropy w Rosji wynosi od trzech do ośmiu dolarów za baryłkę — przekazał wiceminister energetyki Anton Iniuciun.

© Fotolia/ peerawat444 Rosja i Arabia Saudyjska utworzą wspólny fundusz energetyczny o wartości miliarda dolarów

„Niskie koszty wydobycia ropy, na poziomie trzech-ośmiu dolarów za baryłkę, i zwiększenie głębokości przerobu z 70 do 80% (w wielu rafineriach wskaźnik ten wynosi ponad 98%) nasza baza zasobowa pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych na świecie" — powiedział wiceminister energetyki.

Jak powiedział Iniciun, w 2016 roku Rosja nie tylko utrzymała pozycję lidera w dostawach gazu na rynki światowe, gdzie jej udział wyniósł 20%, ale też przywróciła sobie pierwsze miejsce w dostawach ciekłych węglowodorów. Jej udział w eksporcie ropy wyniósł 12%, a produktów ropopochodnych 9%.

„Głównym problemem dla rosyjskiego kompleksu paliwowo-energetycznego są zaległości technologiczne i ograniczony dostęp do zasobów finansowych, w tym również z powodu sankcji. Strategia polega na tym, żeby zwiększać współpracę technologiczną z partnerami z krajów regionu Azji i Pacyfiku i innych regionów, które nie dołączyły do polityki sankcyjnej, tworzenie z nimi funduszy inwestycyjnych, z których finansowane by były duże projekty, rozwijanie krajowej produkcji strategicznej aparatury" — podkreślił Iniucin.

© Sputnik. Alexey Malgavko Podniesiono cło na eksport ropy naftowej z Rosji

W marcu minister energetyki Aleksander Nowak informował, że znane zapasy ropy i gazu starczą Rosji na ponad 50 lat, a koszty wydobycia wynoszą od 10 do 15 dolarów za baryłkę.

Rok wcześniej wiceminister energetyki Kiriłł Molodcow mówił, że koszty wydobycia baryłki ropy wynosi średnio około dwóch dolarów, a koszty wydobycia z trudno dostępnych złóż dwadzieścia dolarów. Szef Rosniefti Igor Seczin natomiast ocenił koszty wydobycia ze złóż spółki na poziomie trzech dolarów za baryłkę.