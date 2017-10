Świat nie jest gotowy na kryptowalutę

Kryptowaluty będą dobrze działać we wspólnym świecie, ale na razie nie jesteśmy na nie gotowi: za 300 lat to będzie zupełnie niesamowita rzecz – uważa Jewgienij Kasperski.

"Uważam, że kryptowaluty to dobry pomysł. Kryptowaluta może dobrze działać, jest właśnie tym, co jest potrzebne dla wspólnego świata, który żyje w warunkach pełnej wolności. Tam to będzie działać po prostu wspaniale" – powiedział szef Laboratorium Kaspersky'ego w wywiadzie dla RIA Novosti.

© Sputnik. Siergiej Guniejew Jaki jest stosunek Putina do Trumpa?

Jednak w chwili obecnej, jego zdaniem, świat nie jest jeszcze przygotowany na te technologie.

"W naszej sytuacji, kiedy świat jest podzielony na państwa i bloki państw, które niekiedy są sobie wrogie, kryptowaluty będą działać gorzej. Jak tylko zaczną przeszkadzać jakiemuś państwu, to zostaną zakazane, z nimi będą walczyć. Za 300 lat to będzie zupełnie niesamowita rzecz" – wyjaśnił Kasperski.

Wiele państw już otworzyło swoje rynki dla kryptowalut – cyfrowych instrumentów na bazie technologii blockchain. Najpopularniejsza kryptowaluta na świecie to bitcoin. Władze Federacji Rosyjskiej z ostrożnością podchodzą do tej kwestii. Bank Centralny nie raz oświadczał o przedwczesności dopuszczenia kryptowalut do giełdy w Federacji Rosyjskiej i uprzedzał o wysokim ryzyku ich wykorzystania. Bank Rosji w danej chwili opowiada się nie tylko przeciwko transakcjom w kryptowalucie, ale i przeciwko porównywaniu ich do walut obcych, widząc w nich oznaki "finansowej piramidy".