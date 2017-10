Litwa: KE powinna domagać się odszkodowań od Gazpromu

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė liczy na to, że Komisja Europejska pozostanie nieugięta wobec „Gazpromu" i będzie domagać się odszkodowania za wyrządzoną szkodę finansową dla wszystkich państw, które ucierpiały z powodu monopolistycznych praktyk koncernu - informuje we wtorek służba prasowa pałacu prezydenckiego.

We wtorek doszło do spotkania unijnej komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestage z prezydentem Litwy Dalią Grybauskaitė.

„Prezydent liczy na to, że Komisja Europejska pozostanie pryncypialna w kwestii dużych koncernów takich jak „Gazprom", który wykorzystując dominującą pozycję, w latach 2004-2012 sprawił, że Litwa i inne kraje UE zmuszone były płacić za gaz więcej niż po cenie rynkowej" — czytamy w opublikowanym we wtorek komunikacie prasowym. Grybauskaitė wezwała też KE, by domagała się wypłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę finansową, i zapewniła, że w przyszłości oferowane będą konkurencyjne ceny gazu.

Komisja Europejska prowadzi postępowanie antymonopolowe przeciwko „Gazpromowi", w ramach którego w 2015 roku postawiono mu oficjalne zarzuty naruszeń wobec Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski i Słowacji. KE wstępnie zaakceptowała propozycje zobowiązań przedłożone przez Gazprom, po czym sprawdzała reakcje rynku, zbierając komentarze do 4 czerwca. A wiceprzewodniczący koncernu Aleksander Miedwiediew poinformował, że 13 października przeprowadzi spotkanie z unijną komisarz Margrethe Vestage

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Nord Stream 2 AG opracował trasę Gazociągu Północnego-2 z pominięciem Danii

Szefowa Litwy omówiła także z Vestager sytuację wokół gazociągu Nord Stream-2. „Na spotkaniu prezydent podkreśliła, że gazociąg jest sprzeczny z energetycznymi celami UE, a także zwiększy zależność Europy od gazu „Gazpromu" — przekazuje pałac prezydencki. Po raz kolejny także Grybauskaitė omówiła kwestię budowy przy granicy z Litwą elektrowni atomowej.

Według litewskiej prezydent „to geopolityczny projekt, którym Rosja usiłuje zagrozić całej Europie, dlatego UE powinna hołdować pryncypialnej pozycji — pozwalać, by na europejski rynek trafiała tylko ta energia z pozaunijnych krajów, która została wyprodukowana z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa UE". W końcu, w czasie omawiania kwestii nałożenia na litewskie koleje grzywny w wysokości 28 milionów euro za demontaż w 2008 roku kolei na Łotwę, prezydent zauważyła, że „powstała sytuacja nie tylko obciąża kraj finansowo, ale też może podkopać wizerunek Litwy na arenie międzynarodowej".