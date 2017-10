Pracownicy z Azji wypierają z Rosji Ukraińców

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Litwa: KE powinna domagać się odszkodowań od Gazpromu

W niedawnym raporcie Instytutu Analiz Społecznych i Prognozowania Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej podano bardzo wymowne cyfry. Jeśli liczba wjeżdżających do Rosji Ukraińców i Mołdawian poważnie spadła, to fala z Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu podnosi się — pisze Komsomolskaja Pravda.

Miejsca pracy takie same. Inni ludzie

— W wielu sferach dochodzi do zastąpienia imigrantów z Ukrainy przez imigrantów z innych krajów – komentuje wiodący pracownik naukowy Instytutu Analiz Społecznych i Prognozowania Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej Julia Florinska.

— W dużym stopniu na ograniczenie napływu Ukraińców za pracą do Rosji wpłynął ruch bezwizowy. Teraz Ukraińscy mogą jeździć do Europy w ramach uroszczonych procedur – wyjaśnił starszy pracownik naukowy Departamentu Diaspory i Migracji Instytutu Krajów WNP Wiktor Michajłow. – Podobnie rzecz ma się z obywatelami Mołdawii. Ponadto w Azji Środkowej zachodzą inne procesy. Kirgistan przystąpił do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, a jego obywatele mogą teraz pracować w Rosji bez specjalnych pozwoleń. W Uzbekistanie wcześniejszy prezydent Islom Karimov zajmował dość ostre stanowisko wobec imigrantów zarobkowych, którzy wyjeżdżają z kraju za pracą. Ciągle publicznie ich potępiał, nazywając nierobami. Teraz sytuacja się zmieniła. Uzbekistan i Rosja zawarły dwustronne umowy dotyczące migracji zarobkowej. Dlatego widzimy, że z tych republik przyjeżdżają do nas częściej – powiedziała Florinska.

Zdaniem ekspertów mieszkańcy Azji Środkowej teraz zajmują miejsca pracy wcześniej obsadzone przez obywateli Ukrainy i Mołdawii. Budowy, handel, usługi, a w regionach rolnictwo, w którym chętnie są zatrudniani przyjezdni. Oczywiście migranci z środkowoazjatyckich republik już wcześniej byli licznie reprezentowani w tych sferach, ale teraz jest ich coraz więcej.

Co ciekawe, jeśli Tadżycy i Uzbecy jadą do różnych rosyjskich regionów, to Kirgizi tradycyjnie wolą Moskwę. Teraz, mając preferencje wynikające z członkostwa w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, obywatele Kirgistanu zaczynają wypierać sąsiadów z innych krajów środkowoazjatyckich. Na przykład, w usługach komunalnych.

Według Federalnej Służby Migracyjnej od 2014 roku 34% gastarbeiterów pracuje na budowach, 13% — w usługach, 10% — w przemyśle, 7% — w handlu i rolnictwie, 3% — w transporcie. Kolejne 26% migrantów znalazło zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki.