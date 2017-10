Rostech zwiększa eksport urządzeń optycznych do Polski

Holding „Shvabe" (jest częścią korporacji państwowej Rostech) eksportował do Polski celowniki kolimatorowe i optyczne, w tym do widzenia w nocy. To już dziesiąta w tym roku dostawa przyrządów celowniczych polskim partnerom.

W ramach stosunków partnerskich nawiązanych w 2014 roku holding „Shvabe" dostarczył Warszawie partię celowników kolimatorowych i optycznych, w tym do widzenia w nocy, a także uchwyty i lupy. Produkcja przeznaczona jest do polowania i sportu strzeleckiego, a dostępna będzie u oficjalnego dystrybutora w wyspecjalizowanych sklepach w Warszawie i innych polskich miastach.

Nasze urządzenia celownicze cieszą się dużą popularnością wśród myśliwych w danym regionie. Dzisiaj do Polski eksportowana jest aż połowa przyrządów optycznych eksportowanych do krajów UE. W ostatnich latach eksport do Polski nieprzerwanie rośnie, liczymy więc, że wielkość sprzedaży na polskim rynku będzie tylko wzrastać — zauważył Wasilij Morozow, dyrektor generalny Wołogodzkiej Fabryki Sprzętu Optyczno-Mechanicznego, wchodzącej w skład holdingu „Shvabe".

W „Shvabe" wołogodzka fabryka jest jednym z wiodących producentów sprzętu celowniczego. Wielospecjalistyczny zakład wypuszcza też na rynek inne urządzenia optyczno-elektryczne do użytku cywilnego, skomplikowany sprzęt optyczno-elektryczny, urządzenia ciepłowizyjne. Co roku produkcja fabryki prezentowana jest na rosyjskich oraz międzynarodowych wystawach i eksportowana do 21 państw świata.

Holding „Shvabe" wchodzi w skład klastra radiowego i elektronicznego Korporacji Państwowej Rostech. Zgodnie ze strategią klastra, udział produkcji do użytku cywilnego ma wynieść 60% do 2025 roku, przychód z ich sprzedaży ma wynieść ponad 1 trylion rubli. Przychody klastra będą rosnąć głównie za sprawą aktywnego rozwoju produkcji w takich wysokotechnologicznych segmentach produkcji cywilnej jak telekomunikacja, kompleksowe systemy, optyka i sprzęt medyczny.

Korporacja państwowato rosyjska korporacja powołana do życia w 2007 roku w celu opracowywania, produkcji i eksportu wysokotechnologicznej produkcji przemysłowej o przeznaczeniu cywilnym jak i wojskowym.

Rostech skupia takie znane marki jak Awtowaz, Kamaz, koncern Kałasznikow, „Wiertolioty Rossii", WSMPO-AWISMA, Uralwagonzawod itd. Przedsiębiorstwa Rostecha znajdują się na terytorium 60 podmiotów Federacji Rosyjskiej i dostarczają swoją produkcję na rynki ponad 70 państw.