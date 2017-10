Nowe rosyjskie banknoty o nominale 200 i 2000 rubli (foto)

© Sputnik. Alexey Agarishev Prezentacja nowych banknotów Banku Rosji

© Sputnik. Alexey Agarishev Prezentacja nowych banknotów Banku Rosji

Jako pierwsze nowe znaki pieniężne otrzymają regiony, których wizerunek zdobi banknoty — Daleki Wschód, Krym oraz Moskwa. "Planujemy, że masowe wejście banknotów do obiegu rozpocznie się w grudniu, kiedy banki i zakłady zakończą przygotowania" — dodała Nabiullina. Według niej wdrożenie banknotów będzie odbywać się w kilka etapów, ponieważ proces ich produkcji trzymany jest w tajemnicy. "To międzynarodowa praktyka, właśnie tak tradycyjnie działa Bank Rosji, to jest potrzebne do przeciwdziałania fałszowaniu pieniędzy" — wyjaśniła przewodnicząca Banku Rosji.

Konkurs na wybór symboli, które pojawią się na nowych banknotach o nominale 200 i 2000 rubli, odbył się w czerwcu-październiku 2016 roku. Wzięło w nim udział około 5 tys. zabytków z 1113 rosyjskich miast. Ostatni etap konkursu składał się z ogólnorosyjskiego głosowania, które wyłoniło dwóch zwycięzców — symbole Sewastopola i Dalekiego Wschodu.