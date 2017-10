Polska za budową gazociągu, który pozwoli zastąpić rosyjski gaz

Oznajmił to minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski w wywiadzie dla azerbejdżańskiej agencji informacyjnej Trend.

Południowy Korytarz Gazowy jest jednym z priorytetowych projektów UE, który przewiduje przesył 10 mld m3 azerbejdżańskiego gazu z regionu kaspijskiego przez Gruzję i Turcję do Europy.

„Niecierpliwie czekamy na wkład, który wniesie Azerbejdżan we wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy dzięki jego potencjałowi surowcowemu. Południowy Korytarz Gazowy pozwoli na eksport 10 mld mgazu rocznie z Regionu Kaspijskiego do państw europejskich. To niewielkie ilości, które stworzą jednak podstawę do jego dalszego rozszerzenia i współpracy" — cytuje słowa ministra agencja Trend.

Według niego wspólny cel obu państw powinien polegać na sprzyjaniu niezależności energetycznej Azerbejdżanu i poszukiwaniu nowych źródeł gazu dla Południowego Korytarza Gazowego. „To jeszcze bardziej wzmocni jego realny potencjał w zakresie zapewnienia dywersyfikacji w Europie Południowo-Wschodniej, gdzie obecnie dominuje rosyjski dostawca” — powiedział Waszczykowski.

Przypuszcza się, że na pierwszym etapie podstawowym zasobem dla PKG będzie gaz wydobywany w ramach drugiej fazy zagospodarowania azerbejdżańskiego złoża Szach Deniz. Później projekt może otrzymać dostęp do innych źrodeł. Gaz w ramach drugiego etapu zagospodarowania złoża będzie eksportowany do Turcji i na europejskie rynki w drodze rozszerzenia Gazociągu Południowokaukaskiego oraz budowy Rurociągu Transanatolijskiego (TANAP) i Transadriatyckiego (TAP).