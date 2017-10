Oznajmił to zastępca przewodniczącego Komisji ds. Energetyki Dumy Państwowej Rosji Igor Ananskich.

Podkreślił, że dla Rosji przeniesienie punktu ewidencji gazu z zachodniej granicy Ukrainy na wschodnią jest niekorzystne, ponieważ w tym przypadku Kijów znów będzie podejmował próby nielegalnego poboru gazu. Według słów deputowanego Kijów będzie musiał zaakceptować wszystkie żądania Moskwy, ponieważ znajduje się w sytuacji „bez wyjścia”.

Sytuacja zmusza Ukrainę do ponownych zakupów rosyjskiego gazu: jest znacznie tańszy, nigdy go nie brakuje, a pozostałe to tylko próby polepszenia warunków — oznajmił Ananskich.

Wcześniej wicepremier Ukrainy Wołodymyr Kistion oznajmił, że Kijów może wznowić zakupy gazu z Rosji, jeśli punkt ewidencji paliwa zostanie przeniesiony z zachodniej granicy Ukrainy na wschodnią.