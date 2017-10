Rosyjska gospodarka zyskuje nową jakość

Jest to unikalne spotkanie, na które przyjeżdzają inwestorzy i przedstawiciele władz. Podczas forum omawiane są przede wszystkim inwestycje strategiczne w Rosji.

Forum „Rosja wzywa" odbywa się już po raz dziewiąty. W tym roku zgłoszenia do udziału złożyło ponad 2 tys. delegatów z ponad 60 krajów. Byli to przedstawiciele biznesu, bankierzy oraz eksperci w dziedzinie doradztwa finansowego. Zainteresowanie inwestorów Rosją jest w dalszym ciągu duże. Można to łatwo wytłumaczyć, jeśli weźmie się pod uwagę zmiany, jakie zaszły w rosyjskiej gospodarce w ostatnim czasie.

Uczestnicy forum wspominali, jak sceptycznie oceniali rok temu plany rządu, dotyczące osiągnięcia dwuprocentowego wrostu ekonomicznego. Tym niemniej się to udało. A inflacja zgodnie z danymi na koniec roku będzie niższa niż 4% — podkreślił Władimir Putin, występując przed uczestnikami forum. Jest to zresztą absolutny rekord w historii współczesnej Rosji.

© Sputnik. Igor Zarembo Rosja i Turcja zacieśniają współpracę gospodarczą

„Zdaję sobie oczywiście sprawę, że niektórzy specjaliści wyrażają zaniepokojenie w związku z takim niskim poziomem inflacji, jednak niskim dla naszej gospodarki. Niektórzy specjaliści widzą w tej dynamice zagrożenie deflacyjne dla gospodarki. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że praktycznie wszystkie banki centralne, wszyscy regulatorzy w każdym kraju świata wykazują taką nadmierną na pierwszy rzut oka ostrożność. Sądzę, że jest ona z wiadomego powodu uzasadniona, gdyż jak na razie istnieje duże ryzyko. I gospodarka z taką strukturą jak nasza, która jest uzależniona od światowego rynku surowców musi się liczyć z wieloma zagrożeniami. Dlatego doskonale rozumiem i ogólnie rzecz biorąc popieram działania Banku Centralnego, który zachowuje się w taki sposób, z tak (dużą) ostrożnością. Jednak chciałbym jednocześnie podkreślić, że stabilność cenowa odgrywa również ważną rolę z punktu widzenia stawek procentowych oraz w ogóle stabilności makroekonomicznej" — powiedział Władimir Putin.

Dość dobre rezultaty gospodarcze można było osiągnąć już o wiele wcześniej, jednak rząd, jak zaznaczył rosyjski lider, w okresie kryzysu miał przed sobą dość trudne zadanie: dążył do ożywienia gospodarki w warunkach sankcji i jednoczesnego wypełniania zobowiązań socjalnych wobec obywateli, od których bezpośrednio zależy poziom ich życia.

© Sputnik. Ewa Noceń Biznes rządzi się swoimi prawami, czyli polskie firmy na rosyjskim rynku

Zdaniem Putina rosyjska gospodarka zyskuje nową jakość.

„Liderami we wzroście produkcji są przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny, chemiczny, elektroniczny i spożywczy. Dzięki dynamice wzrostu rosyjska gospodarka nabiera nowych cech, których nie posiadała jeszcze rok temu" — dodał Władimir Putin.

Oczywiście zauważyli to również inwestorzy. Tylko w ciągu pierwszego półrocza zainwestowali w rosyjski przemysł około 23 mld dolarów, czyli czterokrotnie więcej, niż w 2014 roku.