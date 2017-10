Sukces polskiego rządu w negocjacjach z Rosją

© Sputnik. Eduard Piesow Rzeczpospolita na wzór i przykład IPN

— Po raz pierwszy od 15 lat udało się dokonać tych uzgodnień na wiele tygodni przed zakończeniem roku. Pełne dwa miesiące przed zakończeniem roku pozwolą w sposób właściwy zaplanować pracę i strategię firm przewozowych w transporcie międzynarodowym. Te dwa miesiące powodują, że bardzo płynnie rozpoczynamy nowy rok — powiedział minister infrastruktury i budownictwa w rządzie Beaty Szydło Andrzej Adamczyk.

— Udało nam się wynegocjować kontyngenty rekordowe, bo kiedy mówimy o liczbie zezwoleń na kraje trzecie, to jest to liczba rekordowa. Ponadto udało się prolongować ważność zezwoleń tegorocznych na rok przyszły. Tych, które są do tej pory niewykorzystane — zaznaczył.

Przewoźnicy rosyjscy będą dysponowali 220 tys. zezwoleń dwustronnych/tranzytowych oraz 10 tys. zezwoleń na kraje trzecie. Ponadto strona rosyjska zapewniła, że podczas powtórnej kontroli na terytorium Rosji nie będą podważane decyzje poprzedniej kontroli w zakresie określenia rodzaju przewozu i wymaganego zezwolenia w trakcie realizacji jednego przewozu.

Dla porównania w 2009 r. Polska uzyskała w sumie 125 tys. zezwoleń, w tym 25 tys. na kraje trzecie.

W rozmowach wzięli udział przedstawiciele polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Transportu FR, Inspekcji Transportu Drogowego, a także organizacji zrzeszających przewoźników i pracodawców transportu drogowego.