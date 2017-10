Bloomberg: Rosja podziękuje Chinom gazem skroplonym

Rosyjska spółka Jamał LNG, która zamierza zostać największym na świecie producentem gazu skroplonego, wyśle pierwszy transport do Chin – na znak wdzięczności za wsparcie i pomoc – pisze Bloomberg.

Jako pierwsze rosyjski LNG otrzyma przedsiębiorstwo China National Petroleum Corporation (CNPC). I jest to „bardzo symboliczna kwestia", twierdzi Mark Jetwey, wicedyrektor firmy Novatek, do której należy pakiet kontrolny akcji Jamał LNG. Nie podano terminu dostawy.

— Z naszego punktu widzenia pierwszy gazowiec należy wysłać CNPC na znak uznania za wkład przedsiębiorstwa w projekt i znaczenie rynku ATP — powiedział Jetwey.

Jak pisze Bloomberg, zakrojony na wielką skalę projekt na Jamale udało się zrealizować mimo amerykańskich sankcji, które wprowadzono wobec Novatek po przyłączeniu Krymu do Rosji. W ubiegłym roku, po tym jak CNPC kupiło 20% akcji w Jamał LNG, Chińczycy zainwestowali w projekt 12 mld dolarów.

Jak twierdzi rosyjskie Ministerstwo Energetyki, pierwszy gazowiec może wypłynąć już w listopadzie. Przed zimą Chiny zwiększają zakupy, dlatego rosną ceny.

Jamał LNG osiągnie pełne moce przerobowe do 2019 roku. Novatek posiada pakiet kontrolny akcji (50,1%). Do Total SA, który przyłączył się do projektu siedem lat temu, należy 20% udziałów.