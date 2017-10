„Rozszerzenie rosyjskiego embarga to słuszny krok"

Ekonomista Wiktor Jefimow w wywiadzie dla Sputnika podkreślił, że ten środek może ochronić rosyjskich producentów przed stratami.

Rosja wydłużyła listę embarga żywnościowego i zakazała importu szeregu produktów spożywczych z UE, USA, Kanady i innych krajów — czytamy w postanowieniu opublikowanym na portalu rządowym. Jak podkreśla się w dokumencie, na listę trafiły żywe świnie oraz poszczególne rodzaje podrobów i tłuszczów zwierząt gospodarskich.

Poinformowano, że wprowadzone ograniczenia na wwóz towarów nie wpłyną na zaspokojenie potrzeb wewnętrznych Rosji.

Jak podkreślił wicepremier Arkadij Dworkowicz, tym sposobem Rosja zamknie „szare" kanały dostaw towarów podawanych za inne, które szkodziły rosyjskim producentom.

Rosja wprowadziła embargo żywnościowe w sierpniu 2014 roku w odpowiedzi na sankcje Zachodu. Zakaz objął mięso, wędliny, ryby, owoce morza, warzywa, owoce, nabiał z USA, UE, Kanady, Australii i Norwegii. Od tamtej pory embargo było kilkakrotnie przedłużane — na razie zakaz obowiązuje do końca 2018 roku.

Zdaniem doktora habilitowanego nauk ekonomicznych profesora Wiktora Jefimowa wydłużenie listy artykułów objętych embargiem żywnościowym jest słusznym krokiem.

"Rosja rozszerzyła listę artykułów objętych embargiem żywnościowym, objęła między innymi żywe świnie i podroby. Moim zdaniem to słuszna tendencja. Produkcja wieprzowiny jest jednym z biznesów związanych z dużym ryzykiem: inwestuje się w niego ogromne środki i jeśli coś się dzieje, na przykład wybucha epidemia afrykańskiego pomoru świń, ma to katastrofalne skutki. Jak się mówi, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Wszystko, co obejmuje embargo może zostać wykorzystane przez nieostrożność, z powodu zaniedbań sanitarnych, ale również jako środek w walce konkurencyjnej. Moim zdaniem podjęte decyzje są w pełni adekwatne, w tym do naszych zasad współdziałania z WTO. Tam gra się do jednej bramki — przeciwko Rosji. Dlatego Rosja powinna umieć aktywnie i twardo bronić swoich interesów. Moim zdaniem jest to właśnie taki przypadek" — powiedział Wiktor Jefimow.