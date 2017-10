Rosyjskie Ka-226T będą montowane w Indiach

Rosyjsko-indyjskie porozumienie o współpracy w sferze budowy śmigłowców zostało podpisane już w 2015 roku. Zgodnie z dokumentem „Wiertolioty Rossii" razem ze SA „Rosoboroneksport" zorganizują dostawy do Indii i rozmieszczą w tym państwie produkcję rosyjskiego śmigłowca Ka-226T i jego modyfikacji w ilości 200 egzemplarzy, z czego co najmniej 140 ma być produkowanych we wspólnym zakładzie na terytorium Indii.

„Nasz wspólny projekt dotyczący Ka-226T rozwija się zgodnie z planem. Mamy też duży potencjał rozwoju współpracy w sferze obsługi posprzedażowej, i z pewnością omówimy ten aspekt w toku spotkania z panią minister" — zauważył dyrektor generalny holdingu „Wiertolioty Rossii" Andriej Bogiński.

W czasie spotkania będzie mowa o terminie zawarcia kontraktu, a także o wyborze miejsca, w którym będzie działał wspólny zakład produkcyjny Ka-266T.

Zarejestrowany w czerwcu 2017 roku zakład będzie realizował końcowy montaż i remont śmigłowców, a także pełnił rolę integratora wobec indyjskich dostawców.