S-400 dla Turcji: ile zarobi Rosja

Dyrektor generalny korporacji państwowej „Rostech" Siergiej Czemezow potwierdził, że wartość kontraktu z Turcją na zakup systemów przeciwrakietowych S-400 „Triumf" wyniosła ponad 2 mld $. Taką informację gazecie „Kommersant" Czemezow przekazywał już we wrześniu, kiedy strony zawarły kontrakt na dostawę czterech dywizjonów S-400.

Tureccy wojskowi liczyli na to, że uzyskają dostęp do technologii, aby w przyszłości móc montować Triumfy na swoim terytorium. Ale stronie rosyjskiej udało się wywalczyć podpisanie porozumienia bez transferu technologii. To sprawiło, że szef tureckiego MSZ Mevlut Cavusoglu oświadczył, że Ankara może jeszcze zrezygnować z zakupu S-400.