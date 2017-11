Chiny budują supermocarstwo „nowej ery”

Na tle rosnących ambicji Chin zmieniają się również stosunki tego kraju z sąsiadami. W 2017 roku odnotowano wzrost niesurowcowego eksportu z Rosji do Chin.

Powodem był wzrost cen na wewnętrznym rynku Chin z powodu ogólnego wzrostu dobrobytu. W konsekwencji wzrasta konkurencyjna atrakcyjność w porównaniu do niedrogiej krajowej produkcji.

Rosja eksportuje do Chin nie tylko ropę

Jak powiedział RIA Novosti dyrektor Instytutu Dalekiego Wschodu RAN Siergiej Luzianin, udział towarów niesurowcowych w rosyjskim eksporcie do Chin w ciągu kilku lat wzrósł do 35-40%, chociaż wcześniej podobny obrót wydarzeń wydawał się nie do pomyślenia.

„Tego jeszcze nigdy nie było, aby Rosja dostarczała Chinom zboże” — mówi naukowiec, wskazując na pojawienie się „całego szeregu krajowych produktów rolnych” na chińskim rynku, w szczególności produktów zwierzęcych. Poza produktami rolnymi gwałtowny wzrost przeżywa eksport maszyn. „Wyposażenie dla elektrowni atomowych, kotły, maszyny rolnicze, które produkują uralskie fabryki — wszystko to stanowi teraz 8-9% naszego eksportu do Chin. Jeszcze do niedawna wskaźnik ten był minimalny, zaledwie 0,1%, ale czasy się zmieniają” — mówi Luzianin.

Możliwości rosyjskiego eksportu do Chin są bezpośrednio związane z zachowaniem przez ChRL obecnego tempa wzrostu gospodarczego. Po okresie niepewności w ostatnich latach w 2017 roku Chiny zdołały ustabilizować swoje kluczowe wskaźniki gospodarcze. Dalszy rozwój chińskiej gospodarki jest korzystny dla Rosji, ponieważ sprzyja wzrostowi cen ropy naftowej. Na przełomie lat 90. i 2000. właśnie rynek Chin pozwolił rynkowi węglowodorów wyjść z długotrwałej stagnacji.

„Nawet dzisiaj ropa naftowa i gaz pozostają głównymi towarami rosyjskiego eksportu do Chin, jego głównym nurtem — przyznaje Luzianin. — Jednak obserwujemy tendencję spadkową. Powód tkwi w samych Chinach — w tym, że są bogatsze. Poziomy cen między Rosją a Chinami nie tylko się wyrównały — produkty w Chinach są teraz bardzo często droższe niż u nas. Produkcja krajowa jest pożądana, także sektor usług. Chiny nie są już takie same, jak były w latach 90. i nie takie same, jak na początku ubiegłej dekady. I z korzyścią dla Rosji możemy uruchomić — wraz z nowymi — jeszcze takie tradycyjne obszary współpracy, jak obrona i kosmos”.

Między Moskwą a Pekinem — „półsojusz”

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew przybył z wizytą do Chin, gdzie kilka dni wcześniej zakończył się XIX Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Od tej chwili Pekin zaczął mówić o nadejściu „nowej ery”.

„Szczególnie dobrze układają się w sferze politycznej. Przewodniczący Xi Jinping i prezydent Putin podczas bliskich kontaktów nieustannie „synchronizują zegarki”. Pod względem ekonomicznym współpraca jest ogólnie dobra, choć można osiągnąć więcej. Rozszerzyliśmy współpracę w wielu dziedzinach. Na przykład w rolnictwie: Rosja zaczęła eksportować do Chin szereg produktów rolnych. W przeszłości rosyjsko-chińska współpraca koncentrowała się w dziedzinie energetyki, obecnie rozwija się także współpraca w innych dziedzinach, jednak problem dominacji jednej sfery nadal istnieje”.