Eastring jest wspólnym projektem rurociągowym między Rumunią, Bułgarią, Węgrami i Słowacją. Jego planowana przepustowość wyniesie 20-40 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

Jak poinformowano na oficjalnej stronie projektu, rurociąg jest „alternatywą dla Gazociągu Południowego w pełni odpowiadającą wszelkim przepisom UE” i ma na celu zapewnienie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do krajów bałkańskich, a nawet do Turcji.

Czy uczestnikom projektu — Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Węgrom — uda się zmniejszyć zależność od rosyjskiego gazu z pomocą Eastring? Sytuację dla Sputnika skomentował dyrektor Instytutu Narodowej Energetyki Siergiej Prawosudow:

Dziś całkiem życzliwie odnosimy się do tego projektu ze względów czysto komercyjnych. Do końca nie jest jasne, który gaz będzie płynąć przez planowany rurociąg. Może się okazać, że będzie to nasz rosyjski gaz, który będzie płynąć z Turcji „Tureckim Potokiem”. Południowy korytarz gazowy, na który liczą autorzy idei, jak wiadomo ma małe możliwości — 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. A większość paliwa przepompowywanego tą trasą jest przeznaczona dla Włoch i Grecji.

Jeśli mówimy o „jakimś innym” gazie dla Eastring, to mógłby to być gaz azerski. I na razie produkuje się go bardzo, bardzo niewiele. Baku już obiecał miliard metrów sześciennych Grecji, miliard Bułgarii, czyli dla Serbii i Węgier nic nie zostało. Jednym słowem, organizatorzy Eastring nie powinni liczyć na gaz azerski.

Istnieją argumenty, że można wykorzystać skroplony gaz ziemny, który trafi do tej rury z pewnego terminala. Ale, o ile mi wiadomo, nie podpisano żadnych kontraktów na dostawy LNG dla Eastring. Ponadto skroplony gaz jest zawsze droższy od rurociągowego. Jeśli oczywiście uczestnicy są skłonni płacić dużą cenę za niebieskie paliwo, to proszę bardzo! Ale Serbia, Bułgaria i Rumunia nie są najbogatszymi krajami w Europie, aby pozwolić sobie na taki luksus.

— Eastring został pomyślany jako wewnętrzna arteria dla zabezpieczenia Bałkanów gazowym rynkiem Europy. Następnie rurociąg o przepustowości 15-20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie miał być używany do transportu do Europy z alternatywnych (rosyjskich) źródeł — z regionu kaspijskiego przez Korytarz Południowy. Ale czy okaże się, że bez rosyjskiego gazu ten nowy projekt transportu gazu się nie obejdzie?

— Chyba że będzie dyrektywa zakazująca Rosji pompowania jej surowców! Wyobraźmy sobie przez chwilę, że podjęta zostanie taka wątpliwa decyzja, a nie ma innego paliwa, więc rurociąg będzie stał pusty? Myślę, że nikt na to nie pozwoli. Przy okazji o rosyjskim gazie . Może on płynąć tym gazociągiem zarówno z „Tureckiego Potoku”, tzn. z południa na północ, jak i w przeciwnym kierunku — z „Gazociągu Północnego 2”, czyli przez Słowację, Węgry — na południu. Dlaczego mamy mieć jakieś pretensje? Żadnych.

— Eastring został zainicjowany przez Słowację, która od dziesięcioleci z powodzeniem współpracuje z Rosją. Obecna umowa ze słowackim operatorem Eusream w sprawie dostępu do słowackiego systemu przesyłu gazu i transportu gazu przez niego została przedłużona do 2050 roku. Czego boją się Słowacy?

— Słowacja w zakresie tranzytu gazu jest kontynuacją Ukrainy. Biorąc pod uwagę znane trudne relacje między Ukrainą a Rosją, nie można liczyć na nieprzerwany odbiór surowców przez ukraiński system przesyłu gazu. Wszystko może się zdarzyć, w tym także z powodu przestarzałości technicznej, a więc z niepewności tego systemu, lub z powodu nadmiernego wzrostu ukraińskich stawek tranzytowych, co spowoduje, że rosyjski gaz stanie się niekonkurencyjny na europejskim rynku. Słowacja, oczywiście, chce w każdym razie pozostać krajem tranzytowym gazu, dlatego też zainicjowała budowę rurociągu omijającego Ukrainę.

Jak mówią, nic osobistego. Doskonale to rozumiemy.