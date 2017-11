Czy Zeman i Putin dogadają się w kwestii czeskiego biznesu?

© Sputnik. Siergiej Guniejew Czechy o wadze tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę

W żartach lub na poważnie, ale prezydent Zeman powiedział, że Zamek Praski najwyraźniej będzie musiał zarezerwować trzeci samolot dla przedstawicieli . Ta wypowiedź zabrzmiała co najmniej dziwnie na tle nowej porcji antyrosyjskich sankcji, o których poinformowały Stany Zjednoczone.

— Czy czeskie firmy wciąż uważają rosyjski rynek za korzystny dla nich? Z tym pytaniem Sputnik zwrócił się do Jiříego Mašaty, szefa moskiewskiego biura firmy „CzechTrade”, która zajmuje się eskortowaniem czeskich firm na rosyjskim rynku.

„Według statystyk za pierwsze półrocze 2017 roku czeski eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł o 19%, powiedział Jiří Mašata. Głównym punktem naszych dostaw do Rosji w tym roku są towary przemysłowe. Ponadto najszybciej rozwija się eksport wyrobów maszynowych: w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku wzrósł on o ponad 26%. W szczególności mowa o środkach transportowych, częściach i częściach do montażu samochodów. Drugie miejsce pod względem eksportu do Federacji Rosyjskiej tradycyjnie zajmuje sprzęt komputerowy, sprzęt telekomunikacyjny, nagrywanie i reprodukcja dźwięku. Jest popyt również na inne obszary, ​​na przykład dostawy sprzętu technologicznego dla zwierząt gospodarskich, paszy, a nawet lekarstw”.

— Rosyjskie media piszą, że Czechy należą do liderów dostaw koncentratów owocowych — koncern Agroexpo CZ podpisał kontrakt z Rosjanami na 5 milionów euro. Wcześniej informowano, że „Skoda Transportation” przekazała klientowi — Metro Petersburga — osiem zestawów wagonów z asynchronicznym napędem. Najnowsza informacja z tej kroniki — uruchomienie w Uljanowsku fabryki podzespołów do obrabiarek czeskiej firmy Hestego. W jaki sposób Czechom udaje się zwiększyć działalność w Rosji pomimo sankcji? Czy pomaga lokalizacja, tj. przeniesienie produkcji do Rosji?

© Sputnik. Paweł Lisicyn Czechy popierają budowę nowych elektrowni atomowych z rosyjskimi reaktorami

Lokalizacja z natury nie może w żaden sposób wpływać pozytywnie na nasz eksport, przekonuje Jiří Mašata. Pomimo chęci nadania temu trendowi pozytywnego charakteru dla zagranicznych firm, chodzi o obejście ograniczeń, które strona rosyjska stawia na drodze importu. Jeśli zagraniczne przedsiębiorstwo wcześniej eksportowało swoje produkty do Rosji, teraz, przenosząc produkcję na terytorium Rosji, automatycznie traci wielkość eksportu do Rosji. Przecież duża część komponentów powinna być pochodzenia lokalnego. Tak więc lokalizacja jest tylko jedną z możliwości, jak utrzymać się na rosyjskim rynku. Jako przykład mogę przytoczyć firmę, która wcześniej tylko dostarczała ceramikę sanitarną i meble łazienkowe do Rosji, a teraz założyła w obwodzie kałuskim rosyjsko-czeską firmę „Centrum Ceramiki”. Jej produkty ze znakiem towarowym Dreja są sprzedawane nie tylko w Rosji, ale również są aktywnie eksportowane do Europy, powiedział Jiří Mašata.

— Czy czeskim firmom uda się powrócić do poziomu eksportu do Rosji sprzed kryzysu?

Oczekuję, że czeski eksport maszyn i urządzeń będzie stopniowo rósł. Na tę tendencję mają pozytywny wpływ dwa ważne czynniki. Jest to względna stabilizacja rubla i stabilizacja światowych cen ropy naftowej, a także niska inflacja w Rosji i dostosowanie się do pracy w nowych warunkach. Jednak powrót do poziomu naszej współpracy sprzed kryzysu będzie niezwykle trudny. Zgodnie z powszechnym przekonaniem w najtrudniejszej sytuacji znaleźli się dostawcy towarów, których sprzedaż zwykle odbywa się dzięki pożyczkom długoterminowym. I choć wydaje się, że obserwujemy dobrze znany postęp, pożyczki długoterminowe są nadal słabo dostępne” — podsumował Jiří Mašata.