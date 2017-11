Każdy Amerykanin ma prawo inwestować w rosyjski biznes

© AP Photo/ Giannis Papanikos Grecja zgodziła się na ekstradycję do USA Rosjanina oskarżonego o pranie pieniędzy

W danych materiałach, które ochrzczono jako rajskie dokumenty (Paradise Papers), figuruje dwór Elżbiety II, a także rosyjska spółka Sibur. Biuro prasowe rosyjskiej spółki zdążyło już opublikować oświadczenie, w którym mówi, że „Sibur" jest zdumiony politycznie umotywowanym potraktowaniem przez media zwykłej działalności handlowej.

Ronen Palan, profesor polityki międzynarodowej wykładający w City University London, skomentował tę informację:

„Informacja o tak zwanych rajach podatkowych — Kajmanach, Bermudach, Singapurze — wykorzystywanych głównie przez londyńskie City — rzuca światło na to, co dzieje się z amerykańskim i europejskim kapitałem".

— Jeśli mówić o amerykańskich inwestycjach w rosyjską firmę Sibur, czy w Pana ocenie miały miejsce naruszenia z prawnego punktu widzenia?

- Na pierwszy rzut oka nie. Nie widziałem szczegółów inwestycji, ale… to zupełnie legalne — inwestowanie w spółki offhore na Kajmanach, Bermudach czy też Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Obywatel Stanów Zjednoczonych może absolutnie legalnie inwestować w Rosję poprzez te konkretne firmy. Tak więc z punktu widzenia prawa nie widzę problemu".

— Jaki efekt może mieć ta sytuacja na rosyjsko-amerykańskie stosunki?

— Trudno powiedzieć, głównie dlatego że nader ciężko przewidzieć politykę Trumpa. Sam Trump nie jest zbyt konsekwentny i potrafi zajmować sprzeczne stanowiska, wobec czego nie potrafię przewidzieć, jaki będzie efekt na rosyjsko-amerykańskie stosunki".

— Jak ten wyciek może wpłynąć na Królową Wielkiej Brytanii? Poprzedni wyciek był taki, że omalże pozbawił stanowiska byłego premiera Camerona.

- Nie sądzę, by konsekwencje były aż tak poważne. Ale jest rzeczą oczywistą, że fakt inwestowania przez Królową w offshory nie jest dobrze widziana. Nie dziwi mnie, że oni się tym zajmują. Większość inwestycji jest dzisiaj tak czy inaczej związana z offshorami. To bardzo trudne do uniknięcia. Oczywiście Królowa musi być ostrożna, żeby nie mieszać się do takich spraw. To niezbyt dobry PR dla Królowej".

— Jak rozwiązać kwestię odejścia od podatków?

— Jeśli UE i USA dojdą do porozumienia w kwestii rajów podatkowych, jeśli dołączą do nich Chiny, to rozwiążemy kwestię odejścia od podatków".