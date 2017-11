© AP Photo/ Richard Drew Każdy Amerykanin ma prawo inwestować w rosyjski biznes

"Jeśli zapłaty kobiet i mężczyzn otrzymane w Wielkiej Brytanii od początku roku byłyby równe w przeliczeniu na godzinę pracy, to od dnia dziesiejszego do końca roku kobiety zmuszone byłyby pracować bezpłatnie" — informuje fundacja Fawcett Society. Różnica w opłacie pracy kobiet i mężczyzn w wieku około 20 lat po krótkiej przerwie znów zaczęła rosnąć, co jest niepokojącym sygnałem: oznacza, że kobiety w Wielkiej Brytanii zaczynają budować karierę na gorszych warunkach, niż mężczyźni z tym samym wykształceniem.

Nierówność płciowa 20-latków jest teraz pięć razy większa niż była 6 lat temu (5.5% wobec 1.1% w 2011 roku), a jednocześnie utrzymuje się nierówność w pensjach mężczyzn i kobiet w wieku przedemerytalnym (18.6%).

Dziś dla wszystkich kategorii wiekowych i sfer działalności dysproporcja w opłacie pracy równa jest 14.1% na korzyść mężczyzn, a według ocen analityków, tempo wyrównania jest takie, że równość pensji kobiet i mężczyzn w Wielkiej Brytanii nastąpi za 100 lat.