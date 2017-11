Putin: Miejsce amerykańskich firm w Rosji zajmie konkurencja

Na konferencji prasowej po szczycie APEC rosyjski przywódca zwrócił uwagę na to, że na tegoroczne Forum Ekonomiczne w Petersburgu przyjechali przedstawiciele wielu amerykańskich firm.

— Wszyscy chcą pracować w Rosji. Exxon Mobil otrzymał zakaz działalności w Arktyce, na szelfie. Pozbawiono go interesującej, obiecującej pracy, która zwiększyłaby siłę ekonomiczną Stanów Zjednoczonych, stworzyłaby dodatkowe miejsca pracy w USA, przynosiłaby zyski, podatki itp. — wyliczył Putin.

— To tylko jeden przykład. A biorąc pod uwagę ograniczenia w finansowaniu, istnieje wiele innych przykładów. Wasze miejsce zajmą konkurenci. Jest to nieuniknione we współczesnym świecie — podkreślił.