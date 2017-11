Aeroflot będzie miał internet na pokładzie

Aeroflot zaczyna wyposażać samoloty z rodziny Airbus 320/321 w system rozrywki Panasonic eXW i dostęp do internetu poprzez Wi-Fi – informują Wiedomosti, powołując się na pracownika linii lotniczych i osobę związaną z grupą Aeroflot.

Program zostanie wdrożony w 81 maszynach do końca 2019 roku. Niedawno Aeroflot ogłosił przetarg na zakup kontenta dla pasażerów: za filmy, muzykę i gry linie są gotowe zapłacić 57,4 mln dolarów.

W samolotach szerokokadłubowych rosyjskich linii lotniczych już dawno jest dostęp do internetu. W Airbusie 330 za 10 MB trzeba zapłacić 5 dolarów, a za 150 MB do 50 dolarów. Z kolei w Boeingu 777 od 5 dolarów za 10 MB do 40 dolarów za 100 MB. Koszty Wi-Fi w przypadku Airbusa 320/321 nie zostały jeszcze ustalone, poinformował pracownik Aeroflotu.

Źródła gazety nie podały, ile będzie kosztować wyposażenie jednego samolotu w Wi-Fi. — Kilka lat temu trzeba było za to zapłacić około 100 tys. euro za jedną maszynę. Co prawda, od tego czasu koszty, dzięki rozwojowi technologii, mogą być mniejsze — powiedział były pracownik dużych linii lotniczych.