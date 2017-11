Społeczeństwo Ukrainy dramatycznie się kurczy

© Sputnik. Maksim Bogodwid Ukraina to jedno z najnieszczęśliwszych państw świata

Jak przekazała stacja telewizyjna NewsOne, uczeni przewidują zapaść demograficzną na Ukrainie. Według informacji Instytutu Demografii i Badań Społecznych im. Michaiła Ptucha, do 2050 roku liczba Ukraińców spadnie do 5,5 mln osób. Liczebność społeczeństwa w wieku produkcyjnym zmniejszy się do 7 mln, podczas gdy liczba osób w podeszłym wieku wzrośnie do 33%. Uczeni uważają, że aby zapobiec tej negatywnej tendencji ukraiński rząd powinien zmienić swoją politykę we wszystkich sferach gospodarki.

Analityk polityczny, doktor nauk socjologicznych Aleksander Szulga uważa, że to dość optymistyczne prognozy. Według jego danych rocznie ukraińskie społeczeństwo kurczy się o 300-400 tysięcy osób, i to stan sprzed wydarzeń na Majdanie i konfliktu na Donbasie. „To duży problem. Ukraińskie społeczeństwo starzeje się, zmniejsza się liczba urodzeń, a osoby w wieku produkcyjnym, młode pokolenie milionami wyjeżdża do pracy za granicę" — powiedział uczony.

Taka tendencja będzie się utrzymywać dopóty, dopóki w kraju będzie trwał konflikt zbrojny i społeczeństwo nie nabierze wiary w to, że realne zmiany gospodarcze są możliwe.