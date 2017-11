Ukraina prosi o więcej pieniędzy

Ukraina będzie potrzebowała jeszcze jednego programu MFW po wykonaniu bieżącego, by sfinalizować rozpoczęte reformy.

Takie zdanie przedstawił zastępca prezesa Narodowego Banku Ukrainy Ołeh Czuryj.

Aktualny program MFW wykorzystujący instrument rozszerzonego wsparcia finansowego (EFF) ruszył w marcu 2015 roku i potrwa do marca 2019 roku.

„Dla Ukrainy jest krytyczne kontynuowanie współpracy z MFW, i to nie tylko do końca 2018 roku, oraz nowy program, ponieważ to gwarancja wdrożenia reform i stabilności makroekonomicznej i finansowej" — cytuje słowa Czuryja biuro prasowe Narodowego Banku Ukrainy na Twitterze.

Czteroletni program pomocy finansowej MFW przewiduje przyznanie Ukrainie 17,5 mld dolarów. W marcu 2015 roku została przekazana pierwsza transza w wysokości 5 mld dolarów, w sierpniu tegoż roku — druga transza w wysokości 1,7 mld. We wrześniu 2016 roku fundacja wypłaciła trzecią transzę kredytu dla Ukrainy na kwotę miliarda dolarów. W 2017 roku Ukraina otrzymała tylko jedną transzę w kwietniu w wysokości miliarda dolarów.