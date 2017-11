Rekordowa cena benzyny w Rosji

Ceny giełdowe benzyny w Rosji osiągnęły historyczny rekord, donosi „Kommiersant”.

W okresie od 7 do 13 listopada ceny hurtowe benzyny 95 wzrosły o 1,7% do 44,99 tysięcy rubli za tonę, dla benzyny-92 — o 2,3% (do 42,82 tysięcy rubli za tonę).

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Ropa tanieje na tle danych o wydobyciu i rezerwach w USA

Jak zaznaczył „Kommiersant”, wzrost ten nie jest typowy dla rosyjskiego rynku, zazwyczaj już w październiku ceny hurtowe spadają.

Jednym z powodów gwałtownego wzrostu cen była nagła awaria instalacji do krakingu katalitycznego w moskiewskiej rafinerii „Gazprom Nieft”, pisze gazeta. Firma twierdzi, że instalacja została zatrzymana zgodnie z planem, aby zwiększyć wydajność pracy. Jednak według „Kommiersanta” przerwa w pracy nie została uwzględniona w programie napraw.

„Gazprom Nieft” obiecuje wznowić katalityczny kraking w połowie listopada.

Jak powiedział szef działu profilowego FAS Dmitrij Machonin, powodem wzrostu cen była „reakcja handlowców”. Według niego brakująca benzyna zostanie przekierowana do Moskiewskiej Rafinerii Ropy z Centralnej Rosji, a także z Rafinerii Omsk.

Jeden z rozmówców „Kommiersanta” powiedział, że „Gazprom Nieft” rozważa wariant zakupu paliwa od „Rosnieftu”.