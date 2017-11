Skąd nadciągnie nowy kryzys finansowy

© Sputnik. Aleksiej Druzhinin Putin i Erdogan dali się ponieść gorączce złota

Bank of America przepowiedział, że już w drugiej połowie 2018 roku „byczy" trend, który obserwujemy na amerykańskiej giełdzie, osiągnie swój szczyt, po czym nastąpi ogromny spadek — jak w 1987 roku. O tym, że stoimy u progu nowego kryzysu ekonomicznego opowiadał pod koniec października Deutsche Bank, ukazując na kruchość systemu bankowego Włoch i „bańkę" na rynku nieruchomości w ChRL. Analityk finansowy Timur Nigmatullin przeanalizował ryzyko i opowiedział Ria Novosti o tym, czy faktycznie powstały warunki dla nowego kryzysu finansowego i skąd możemy się go spodziewać.

„Czarne łabędzie" to teoria znanego ekonomisty Nassima Taleba, która rozpatruje trudne do przewidzenia i rzadkie wydarzenia posiadające ogromną siłę oddziaływania i wymagające nowych wyjaśnień. Ostatecznie okazuje się prosta. Praktyka pokazuje, że nikt i nigdy nie udaje się przewidzieć kryzysu (to też zakłada sama teoria), ale eksperci na całym świecie regularnie podejmują takie próby.

Wielu analityków mimo wszystko dopatruje się ryzyka w Chinach. Rozwój społecznych instytucji nie odpowiada ekonomicznemu postępowi państwa. Jak ten problem będzie rozwiązywany — jak na razie nie wiadomo.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Rosyjska gospodarka zyskuje nową jakość

„W najbliższej przyszłości instytucje społeczne powinny dostosować się do jego najwyższego dochodu i do pogłębienia integracji z globalną gospodarką. Kiedy rozpocznie się dana transformacja, może dojść do odpływu kapitału z Chin: inwestorzy będą obawiać się możliwych problemów na tym kierunku. Takie ryzyko istnieje bez dwóch zdań" — wskazuje Nigmatullin.

Największe prawdopodobieństwo powstania „czarnego łabędzia" ekspert widzi w ryzyku geopolitycznym, zauważając, że „jak na razie go nie widać", ale kiedyś może dać o sobie znać.

Analityk poza tym podkreśla, że do kryzysów finansowych dochodzi zwykle z różnych przyczyn: pocisk dwa razy do jednego leju nie trafia. Ale to wcale nie oznacza, że wszystko będzie dobrze.