Korweta Sowierszennyj

„Sowierszennyj” jest czwartą seryjną korwetą projektu 20380, w konstrukcji których wykorzystano technologię „stealth”. Okręt został zaprojektowany do działań w bliskiej strefie morskiej i prowadzenia walki z okrętami nawodnymi i podwodnymi wroga, a także do wsparcia artyleryjskiego desantu morskiego.

Długość korwety wynosi ponad 100 metrów, wyporność — 2220 ton. Korweta jest w stanie wypłynąć na dystans do czterech tysięcy mil. Uzbrojenie — pociski przeciwokrętowego kompleksu „Uran" i przeciwlotniczego kompleksu rakietowego „Reduta", torpedy i potężny arsenał radiolokacyjnej i radioelektronicznej instalacji, wielkokalibrowe karabiny maszynowe i granatniki. Na rufie umieszczono plac do lądowania helikopterów z hangarem do bazowania śmigłowca Ka-27 w wersji przeciwokrętowej.