Strona ukraińska nalegała, by we wspólnym oświadczeniu znalazł się odnośnik do frazy z preambuły Porozumienia o stowarzyszeniu o tym, że Unia Europejska „uznaje europejskie dążenia Ukrainy i aprobuje jej europejski wybór", jednak przedstawiciele UE nie zgodzili się, by w dokumencie znalazły się te słowa…