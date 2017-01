Rok słusznie miniony

Miniony rok był rokiem walki o niezależność głównego organu strzegącego praworządności konstytucyjnej — Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał poległ; stanie się kolejnym „przedmiotem" wykorzystywanym w walce politycznej przez oślepioną nienawiścią władzę. Walka o niego doprowadziła jednak do kilku ciekawych i ważnych zdarzeń: zaczęła się jednoczyć opozycja, a stanem praworządności w Polsce zainteresowała się Unia Europejska.

Kraj nasz wprowadził standardy charakterystyczne dla państwa totalitarnego.W połowie roku uchwalono prawo stosowania wszystkich dostępnych form inwigilacji w przypadku podejrzenia o działalność terrorystyczną. O tym kto może taką działalnością się parać decydować będzie upolityczniona. Dodajmy do tego, że i sądownictwo i prokuratura podlegają upolitycznionemu szefowi — wielokrotnie kompromitującemu się

Strasznie wyglądał miniony rok w polskiej armii. Zaczęło się od żądań dostępu naszego kraju do broni atomowej. Wniosek ten spełnia się częściowo. Ruszyła pełną parą budowa bazy amerykańskiej pod Słupskiem. Bazy eksterytorialnej. Logika podpowiada, jakiego typu broń będzie tam przechowywana. Tym samym Polska stała się jednym z głównych punktów uderzenia w ewentualnym, obojętnie jakim konflikcie między wiodącymi mocarstwami świata. Ministrowi Obrony Narodowej udało się zniechęcić do siebie i Polski sojuszników w NATO: Niemców, Francuzów i Hiszpanów. Przez kolejne kroki jego rządowych kolegów, przerąbane mamy u Turków (stosunek do Rosji) i Litwinów. Terytorium Polski mają — bardzo teoretycznie — bronić Wojska Obrony Terytorialnej. Okoliczności tworzenia tej formacji (sądząc po wypowiedziach inicjatorów oraz przyjętym trybie pracy) przypominają powstawanie Die Schutzstaffel der NSDAP w latach 1924- 30; bardziej znanej jako „SS". Inne kroki szefa resortu — Antoniego Macierewicza, winien analizować psychiatra, a nie politolog. Nie podejmę się więc tego zadania.

Bardzo ciekawą wizję polityki zagranicznej zaproponował minister spraw zagranicznych — Witold Waszczykowski. Pragnąc zbudować mocną pozycję Polski w Unii Europejskiej zaczął od wojny wytoczonej Komisji Weneckiej i samej Komisji Europejskiej. Jako głównego sojusznika w UE wybrał Wielką Brytanię, która jest na etapie opuszczania Unii. Idąc za ciosem, Polska będzie (nieformalnym) reprezentantem interesów Anglików w tym procesie, czyli występować będzie przeciw interesom UE, którą współtworzy. Najbliższym sojusznikiem RP w UE zostały Węgry — państwo otwarcie występujące przeciw wspólnocie.

Ich opisem może być słabo zauważone w polskich mediach wydarzenie. Kilka godzin po katastrofie rosyjskiego samolotu z członkami Chóru Aleksandrowa na pokładzie, na antenie państwowej TVP występowała dziennikarka tego holdingu — dyżurna specjalistka od Rosji. Z lubością opowiadała o stratach wizerunkowych Władimira Putina w związku z tą tragedia. W tym czasie na Morzu Czarnym trwała jeszcze akcja ratownicza; nie poszukiwawcza — ratownicza.

Na najlepszej drodze do katastrofy są finanse kraju. W rekordowym stopniu rośnie deficyt budżetowy, a dług wewnętrzny zbliża się do granicy krytycznej. Deficyt będzie się pogłębiał co grozi załamaniem finansów w 2018 r.

Jesteśmy w trakcie kolejnej reformy edukacji. Doprowadzi ona z końcem lata br. do niewyobrażalnego wręcz chaosu w funkcjonowaniu szkół powszechnych z jednej strony, z drugiej zaś staniemy się sztandarowym przykładem kraju stosującego skrajną wręcz indoktrynację ideologiczną dzieci i młodzieży.

Na niewyobrażalną wręcz skalę wzrastają wpływy kościoła katolickiego w Polsce. Pieniądze rwącym potokiem płyną do duchownych w ramach darów, wspomożenia inicjatyw, szkoleń. Symbolem uprzywilejowania kościoła, stało się przyznanie mu prawa obrotu ziemią rolną; prawa odebranego jej właścicielom — rolnikom. Przejęcie przez państwo długów kościoła związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży, intronizacja Chrystusa na króla Polski, obchodzenie br. jako roku rocznicowego „koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej" są tylko drobnymi akcentami wizji państwa wyznaniowego.

Przerażeniem niepewności napawają dusze obserwatorów inne ambitne plany PiS: polonizacja mediów i polonizacja sektora bankowego. W przypadku pierwszego z nich chodzi o (co nie ulega mojej wątpliwości) ograniczenie swobody wypowiedzi i wzmocnienie tych z „mediów" narodowych, które uzna za takie rząd. W przypadku bankowości nikt, dosłownie nikt, nie wie do czego rząd może wykorzystać zwiększone możliwości wpływu na politykę kredytową banków. Jako, że doświadczenia bankowe PiS kojarzą mi się z największym w Polsce skandalem finansowym ostatniego ćwierćwiecza — SKOKAMI, na reformę systemu bankowego patrzę z usprawiedliwionym strachem.

Nie pomógł w tym wciąż trwający proces kredytowania upadłej gospodarki tego kraju, ani wzmacniania ich armii.

Po roku „dobrej zmiany" — której rządy pokryły się z minionym rokiem — obraz Polski jest mało budujący. Mamy państwo skłócone wewnętrznie z nieprzewidywalną gospodarką i bezmyślną polityką zagraniczną. Państwo policyjne, próbujące narzucić obywatelom wizję historii, świata i światopoglądu wyznawanego przez nieliczny krąg wyznawców sekty PiS i jej guru — Jarosława Kaczyńskiego.

Dzieje się to w okresie dynamicznie zmieniającego się świata: wojny toczonej w Syrii, choć będącej w rzeczywistości wojną mocarstw toczoną na obcym im terytorium; rozwoju nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu w Europie; osłabieniu pozycji UE; zmianie na urzędzie prezydenta USA; bliskiej współpracy wojskowej jednego z najaktywniejszych państw NATO — Turcji, z „naturalnym wrogiem" Paktu — Rosją. Dzieje się to w czasie wyraźnego odbicia rosyjskiej gospodarki, choć jako kraj byliśmy pionierami i najgorliwszymi orędownikami prowadzenia z Rosją wojny gospodarczej (sankcje). I w czasie oczekiwania na kolejny „majdan" u naszego największego na wschodzie sąsiada — Ukrainy.

Mimo, że bieżący rok zapowiada się na bardzo trudny dla Polski i Europy, cieszę się, że minął już poprzedni. Choć nie ma do tego podstaw, warto z optymizmem patrzeć w przyszłość, do czego namawia

Dariusz Cychol

Z-ca Redaktora Naczelnego tygodnika „Fakty i Mity"

