Mariusz Błaszczak o Ełku: winne “lewackie środowiska”

W ostatnią sobotę w wyniku awantury w barze z kebabem zginął 21-letni Polak, który ukradł napoje z lokalu. Zarzuty usłyszeli obywatele Tunezji i Algierii.. Imigranci twierdzą, że byli nękani przez lokalnych chuliganów. Zresztą ksenofobiczne nastroje jeszcze bardziej wzrosły po tragicznych wydarzeniach. Polskę zalała fala rasistowskich ataków, rzekomo w akcie odwetu za śmierć chłopaka z Ełku. Skrajna prawica podjudza przeciwko muzułmanom mieszkającym w Polsce,o, twierdząc, że "wcale nie ma atmosfery pogromowej".

A co ma do powiedzenia minister spraw wewnętrznych? Zapewnił, że w Ełku jest bezpiecznie. Prócz tego dodał, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości nie kontynuuje polityki rządu PO-PSL, który chciał do Polski sprowadzać muzułmańskich imigrantów".

Rzecznik Praw Obywatelskich próbował interweniować w sprawie zatrzymanych za zabójstwo cudzoziemców. Domagał się równego traktowania przed wymiarem sprawiedliwości i niewydawania pochopnych wniosków, ponieważ działali w obronie własnej, bali się o własne życie. To oni zostali zaatakowani. Zaapelował również o uspokojenie nastrojów, ponieważ fala rasistowskich incydentów niebezpiecznie się podniosła. Minister Błaszczak stwierdził na to: "W Niemczech płoną obozy dla uchodźców i to nie od wczoraj. W Polsce nie ma takiego problemu, bo rząd Polski zmienił swoją politykę. Rzecznik Praw Obywatelskich jest zakodowany i prezentuje lewackie poglądy. Środowiska lewackie próbują zaognić sytuację w Ełku. Czemu ma służyć działanie środowisk lewackich? To ma służyć zagranicy. Najpierw ulica, potem zagranica. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy Ci, którzy łamali prawo, usłyszą zarzuty".

Dawid Blum, polski publicysta, Warszawa

