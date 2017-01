O marszałku Józefie Piłsudskim krążył w latach 30. popularny satyryczny wierszyk: "Co to za zwierzę, siedzi na Maderze, orzeszki se chrupie, ma nas wszystkich w dupie". Adam Bielan przypomniał go na Twitterze. Józef Piłsudski na przełomie 1930 i 1931 roku spędził w Portugalii długie wakacje, szumnie relacjonowane przez dziennikarzy. Wygląda na to, że Madera nie posłuży również dobrej prasie lidera Nowoczesnej.

Ryszard Petru zapowiadał pod koniec roku, że posłowie opozycji w tym trudnym czasie powinni skupić się na proteście — a sylwestrowego szampana wypić co najwyżej w sejmowych kuluarach. Szef partii uznał, że jeżeli któryś z posłów będzie chciał "intensywnie" przeżyć Sulwestra, ewentualnie będzie mógł wyjść, jednak nie będzie to dobrze widziane. Tymczasem sam pojechał za granicę, z czego później tłumaczył się przed kamerami.

© REUTERS/ Pawel Kopczynski Ziobro i Gowin bez grosza. Kaczyński wziął wszystko

- W samym wyjeździe nie widzę niczego złego, bo politycy jak wszyscy ludzie mają prawo do urlopu, nawet do wyjazdów bardziej egzotycznych. Natomiast oczywiście zderzenie tego wyjazdu z tym, co się dzieje w parlamencie, z taką atmosferą, którą tworzą politycy PO i Nowoczesnej, że w Polsce jest zagrożona demokracja, w związku z tym oni muszą się posunąć do tak radykalnych środków jak okupacja polskiego Sejmu (…) i w tym momencie lider wyjeżdża sobie na pewne wakacje, to jest zgrzyt — powiedział Adam Bielan.

Również internet nie miał litości dla szefa Nowoczesnej, mającego ambicje, aby przewodzić całej opozycji. Internet obiegły setki memów z "Rysiem na Maderze". Po powrocie do Warszawy polityk przyznał, że "to była niezręczność". Trwają spekulacje na temat zdjęcia, które obiegło Twittera: widać na nim Ryszarda Petru i Joannę Schmidt w samolocie. Internauci sugerują, że para spędzała Sylwestra razem i wietrzą romans.

Antonina Świst, publicystka polska, Warszawa

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.