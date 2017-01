Sensacyjny sukces arcydzieł z Watykanu w Moskwie

Tym niemniej tak właśnie jest. Galeria Tretiakowska , która zdobyła już — niedawno zresztą — doświadczenie w zakresie kontaktowania się z oblegającymi kasy zwiedzającymi na wystawach Sierowa i Ajwazowskiego, zaproponowała pragnącym kontaktów ze sztuką przez duże „S" jeszcze jeden sposób wejścia na wystawę arcydzieł. Ogłoszono dzień sprzedaży biletów jednocześnie w kasach i przez Internet. W rezultacie w ciągu zaledwie jednego dnia wszystkie bilety na wystawę „Roma Aeterna. Arcydzieła Pinakoteki Watykanu" wyprzedano do 15 stycznia.W sumie sprzedano blisko 15 tysięcy biletów — prawie dziewięć tysięcy online i blisko sześć tysięcy w kasach. Przy tym kupujący mogli zaopatrzyć się w nie więcej niż cztery bilety na osobę — oświadczono w serwisie prasowym. W ten sposób napięcie panujące pod budynkiem galerii Tretiakowskiej na razie udało się złagodzić, gdyż kolejek do kas biletowych w najbliższym czasie nie będzie.

Istnieje jednak jeszcze jeden problem — koniki. W celu walki z nimi, jak podała dyrektorka Galerii Tretiakowskiej Zelfira Triegułowa, po raz pierwszy wprowadzono sprzedaż biletów imiennych. Teraz przy wejściu do muzeum zwiedzający powinni mieć przy sobie dowód osobisty. Te niemające żadnego precedensu kroki mają uporządkować sytuację, przecież zbliżają się ferie zimowe, gdy liczba zwiedzających muzea gwałtownie się zwiększa.

Co do samej wystawy „Roma Aeterna. Arcydzieła Pinakoteki Watykanu", to prezentuje ona 42 arcydzieła pędzla Rafaela, Perugina, Belliniego, Caravaggia… Każdy eksponat jest wyjątkowy. Nigdy dotąd muzea Watykanu, należące do grona dziesięciu największych zbiorów dzieł sztuki na świecie, nie wycofywały ze stałej ekspozycji jednocześnie tak znaczącej liczby wybitnych dzieł.

Przy tym zasługuje na uwagę fakt, że obrazy do ekspozycji sami dobierali muzealnicy z Moskwy. „Nie było to żadną ofertą ze strony Watykanu w myśl zasady «bierzcie, co dajemy». Nie, był to nasz wybór" — podkreśla kurator wystawy Arkadij Ippolitow:

Jednym z głównym arcydzieł zbiorów stolicy Apostolskiej są Stanze Watykańskie Rafaela, czyli jego freski z pałacu papieskiego, tak zwane „śpiewające anioły". Weszły one do moskiewskiej ekspozycji, w której Rafael zajmuje szczególne miejsce. Uważamy za nadzwyczaj ważne to, że powierzono nam te dzieła. Tak samo, zresztą, jak płótno Caravaggia „Złożenie do grobu", będące kwintesencją ducha romańskiego. Zadaniem wystawy jest nie tylko zaprezentowanie zbiorów Pinakoteki, lecz również ujawnienie powiązań duchowych Moskwy i Rzymu, które ukształtowały się w XVI wieku, a zadzierzgnęły się jeszcze wcześniej. Nieprzypadkowo pierwszym eksponatem wystawy jest ikona rzymska z XII wieku, bardzo zbliżona do wzorców bizantyjskich i rosyjskiego malarstwa ikon. Stanowi to dowód dawnej jedności chrześcijan przed podziałem kościołów na prawosławny i katolicki — konkluduje Arkadij Ippolitow.

Moskiewska ekspozycja „Roma Aeterna" będzie czynna do 19 lutego 2017 roku. Jest to część składowa szeroko zakrojonego projektu, którego realizacja będzie kontynuowana następnie jesienią tego roku w postaci wystawy malarstwa rosyjskiego w Watykanie.