“Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Amerykanami”

Szkoda, że parlamentarzyści nie znaleźli nic innego, w czym mogliby się ze sobą zgodzić. Wyjątkowa dla obu formacji — czyli PiS i PO zgoda i radość powstała akurat w wyniku sprowadzenia obcych wojsk. To dość specyficzny powód do radości. Niemniej przez PiS wydarzenie to przedstawiane jest jako niebywały sukces dyplomatyczny.

— Wojska pod flagą NATO-wską to jest wynik starań i dyplomatycznych zabiegów o to, żeby rzeczywiście nastąpiło coś, co jest przełomem: po raz pierwszy wojska sojusznicze przekraczają Odrę, niedługo przekroczą też Wisłę — to znaczy do tej pory one były wyłącznie skoncentrowane na obszarze sojuszniczym na Zachód od Odry, teraz Sojusz przekracza realnie swoimi siłami sojuszniczymi linię Odry i przekroczy też niedługo linię Wisły — mówił prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Donaldem Trumpem, że "teraz Rosja będzie nas o wiele bardziej szanować", ponieważ dyplomatyczna strategia Polski wobec Rosji ma polegać z jednej strony na odstraszaniu, a z drugiej na dialogu i "Polska jest krajem, który jednocześnie chce wzmacniać wschodnią flankę NATO i rzeczywiście nigdy nie zablokował próby dialogu z Rosją".

Uniżonego stosunku do USA i jej sił, które właśnie rozmieszczane są w naszym kraju, nie kryje również poseł Marcin Kierwiński z PO:

