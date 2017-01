„Rozpaczliwe próby Obamy obarczenia odpowiedzialnością za swoje fiasko rosyjskiego prezydenta jedynie na pierwszy rzut oka wyglądają jak banalne porachunki. Chodzi o znacznie większą porażkę amerykanizmu i o wiele głębsze zmiany systemowe w polityce światowej niż same tylko zwycięstwo Trumpa nad Clinton w jednym konkretnym kraju" — napisał senator na swej stronie w Facebooku.

Wcześniej Barack Obama w wywiadzie dla jednej z amerykańskich sieci telewizyjnych oświadczył, że Rosja miała własne interesy co do wyników przeprowadzonych 8 listopada 2016 roku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i usiłowała ingerować w proces za pośrednictwem ataków cybernetycznych. Ponadto podkreślił on, że nie doceniał prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, jednakże był też niesłusznego zdania co do tego, do jakich konsekwencji mogą doprowadzić „dezinformacja i włamania cybernetyczne".

Zdaniem Konstantina Kosaczowa w ciągu ostatnich 25 lat prezydenci Stanów Zjednoczonych popełnili szereg poważniejszych błędów w polityce międzynarodowej, co zachwiało stabilnością na świecie. Między innymi, według senatora, Stany Zjednoczone próbowały dyktować swoją wolę „zwycięzcy" reszcie świata w warunkach realnie zakończonej „zimnej wojny" i nie chciały nawiązywać współpracy z byłymi przeciwnikami.

„Fatalne błędy prześladują Stany Zjednoczone, doskwierają im i ich wiernym sojusznikom w coraz większej liczbie światowych scenariuszy, zyskujących coraz bardziej nieprzewidywalny i niszczycielski charakter" — dodał parlamentarzysta.

Świat jednakże nie może pozostawać wiecznie zakładnikiem amerykańskich błędów — pozycja lidera Zachodu w jego wersji amerykańskiej poniosła druzgocącą porażkę. Obama jest nie tylko prezydentem, który przegrał wybory, jest on symbolem dobiegającej końca epoki po «zimnej wojnie» — podkreślił Kosaczow.

„Miejmy nadzieję, że Trump zdaje sobie sprawę z całego braku perspektyw logiki zwycięzców i przegranych w większej mierze niż jego zbankrutowani poprzednicy" — powiedział senator na zakończenie.