Simonian: Zachód stara się utrzymać monopol informacyjny

— Moim zdaniem to, że BBC World Service, niemiecka Deutsche Welle i amerykański rządowy radiokomitet Broadcasting Board of Governors (BBG) mają znacznie większe finansowanie niż RT (BBG niemal trzy razy tyle!), by popularyzować wśród globalnego audytorium stanowisko rządów tych krajów. Co z kolei wskazuje na to, że medialno-polityczny establishment Stanów Zjednoczonych i Europy nie chce stracić monopolu na to, jak przekazywane są informacje – czytamy w liście, cytowanym przez „The Guardian”.

Zdaniem Simonian „wszystkie zagraniczne media powinny przestrzegać pewnego zatwierdzonego scenariusza (relacjonując kampanię przedwyborczą – red.), aby uniknąć oskarżeń o ingerowanie”. – I bądźcie pewni, nie chodzi o neutralność. Jedyne akceptowalne podejściem — „popierać Clinton, atakować Trumpa” – zaznaczyła.

— Służby wywiadowcze zarzucają RT jedynie to, że stacja krytykowała Clinton, prezentując w swoich reportażach prawdę. Jest to z naszej strony tzw. przestępstwo! Jakie oszałamiające wsparcie wolności słowa i dziennikarstwa – ironizuje Simonian.

CIA, FBI i NSA podały 6 stycznia do wiadomości publicznej raport, w którym po raz kolejny oskarżyły Rosję o „ingerowanie w amerykańskie wybory”, ale nie zgodziły się na przedstawienie jakichkolwiek dowodów, zasłaniając się tajemnicą wywiadu. Z raportu wynika, że amerykańskie służby wywiadowcze wyciągnęły wniosek o „tajnych rosyjskich operacjach wpływania na wybory” na podstawie takich źródeł, jak reportaże w rosyjskich stacjach telewizyjnych i wpisy na portalach społecznościowych. Wywiad Stanów Zjednoczonych szczegółowo opisał szereg programów RT emitowanych od 2012 roku, m.in. poruszających temat Syrii, masowej inwigilacji obywateli w USA, wydobywania ropy naftowej metodą szczelinowania. – Kierownictwo RT często przyznawało, że jego misja polega na dotarciu do szerszego audytorium w USA i zasypanie go wiadomościami Kremla – podkreśliły służby wywiadowcze.

W raporcie znalazły się też liczne cytaty z blogów i publicznych wypowiedzi Simonian, nazywane przez jego autorów potwierdzeniem związków RT z rosyjskimi władzami. Według amerykańskiego wywiadu rejestracja RT jako organizacji pozarządowej jest „sposobem na formalne odcięcie się do rosyjskiego rządu” i ułatwia nawiązanie kontaktu z audytorium. Amerykanie cytują oświadczenia kierownictwa telewizji, że taka forma prawna jest konieczna do funkcjonowania za granicą, zwłaszcza w związku z przepisami prawa amerykańskiego „O rejestracji zagranicznych agentów”.

Wcześniej Simonian, komentując raport, powiedziała, że „temat nie wyczerpany, źródła nie podane, dane wywiadowcze przestarzałe i/albo nieprawdziwe, referat napisany po uczniowsku”. Następnie przytoczyła szereg faktów, które – jej zdaniem – można wykorzystać „pracując nad błędami”.

Rosyjski prezydent Władimir Putin oświadczył, że Rosja nie ma żadnego interesu w publikacji skradzionych danych, a histeria nakręcana jest po to, żeby odwrócić uwagę od ich treści, od istoty sprawy. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał te oskarżenia za „absolutnie gołosłowne”, podkreślając, że „niczym nie zostały podparte, nie przedstawiono żadnych faktów”. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow uznał za nieuzasadnione twierdzenia Waszyngtonu o rosyjskiej ingerencji w kampanię wyborczą w USA.

Sam Donald Trump uważa zarzuty pod adresem Rosji za wydumane. Jego zdaniem Demokraci próbują w ten sposób podważyć rezultaty wyborów i uwolnić się od odpowiedzialności za przegraną.