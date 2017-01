W Moskwie otwarto Centrum Kultur Słowiańskich

Ktoś może zadać pytanie: czyżby dotychczas w Moskwie nie było ani jednego ośrodka słowiańskiego? Oczywiście takie instytucje istnieją. Jednakże rzeczywiście nie było placówki jednolitej, wobec tego ośrodek otwarty przed Bożym Narodzeniem jest zadeklarowany jako zupełnie inna inicjatywa — daleka od zwykłych festiwali folklorystycznych organizowanych w Dniu Piśmiennictwa Słowiańskiego.

Koncepcja założenia takiego centrum powstała bynajmniej nie w Moskwie — co jest szczególnie cenne — lecz w Lublanie latem minionego roku, podczas obrad międzynarodowej konferencji na temat spuścizny duchowej świętych braci Cyryla i Metodego. Tam właśnie zapadła też decyzja odnośnie założenia w rosyjskiej stolicy jednolitego Centrum Kultur Słowiańskich, a jego siedzibą stała się znana na całym świecie Państwowa Biblioteka Literatury Obcej imienia Rudomino.

W tej skarbnicy wiedzy, dysponującej pięcioma milionami książek w stu czterdziestu dwóch językach — aktualnie czynnych jest już czternaście różnego rodzaju ośrodków międzynarodowych. Oczywiście poziom ich popularności jest różny. Skoro mowa o zapotrzebowaniu na literaturę obcą, to w pierwszej kolejności popytem cieszy się literatura anglojęzyczna, na drugim miejscu jest francuska i tak dalej. Książki w językach słowiańskich cieszą się mniejszym popytem, jednakże warto podkreślić, że

Wszystkie ośrodki międzynarodowe oferują literaturę współczesną i klasyczną w swych językach, a także w przekładach, lecz w pierwszej kolejności służą one kontaktom międzyludzkim, regularnie odbywa się tam mnóstwo ciekawych imprez — wiadomo przecież, że biblioteka posiada salę koncertową i kinową. Zdaniem organizatorów myślą przewodnią ma być założenie, że „ludzie powinni mieć możliwość kontaktowania się z nosicielami języka". Jednolite Centrum Kultur Słowiańskich gotowe jest do zapewnienia takiej możliwości, w tym także dla tych, którzy interesują się Polską, jej historią, kulturą, jej relacjami z Rosją. Zarówno obszerne zbiory książek, jak też zaplanowane na bieżący rok różnego rodzaju imprezy stwarzają podstawy do założenia, że polski temat zajmie w programie Centrum Kultur Słowiańskich stałe i należne mu miejsce.

Nie mniej ważne znaczenie dla działalności Centrum Kultur Słowiańskim na ma również projekt pod hasłem „Ambasadorowie języka rosyjskiego na świecie". Jego zadaniem jest zapewnienie możliwości nauki języka rosyjskiego obcokrajowcom oraz popularyzacja języka rosyjskiego, a jednocześnie całokształtu literatury rosyjskiej. Ambasadorami są młodzi specjaliści, doktoranci i studenci Instytutu Języka Rosyjskiego imienia Puszkina, którzy wyjeżdżają do różnych krajów w celach naukowych i prowadzą tam zajęcia z młodzieżą i dziećmi. Nie są to tylko zwyczajne lektoraty języka rosyjskiego, gdyż ambasadorowie przechodzą specjalne przygotowanie w zakresie podstaw komunikacji międzykulturowej i relacji dyplomatycznych, badają historię kontaktów Rosji z państwami obcymi. Ponadto, uczą się tańców, śpiewu i podstaw rzemiosła ludowego, co skutecznie uzupełnia lekcje języka rosyjskiego i czyni naszych ambasadorów szczególnie atrakcyjnymi w kontaktach — uważa wiceminister oświaty i nauki Rosji Weniamin Kagan:

„Ambasadorzy obowiązkowo muszą być ludźmi o pozytywnym nastawieniu. Mają bowiem szerzyć pozytywne nastroje, nadzieję, wiarę, dążenie do wpojenia zamiłowania nie tylko do języka rosyjskiego jako systemu lingwistycznego, lecz również do wszystkiego tego, co kryje się za tym, zarówno z punktu widzenia historii, jak też ze względu na olbrzymi wkład kulturalny Rosji we wspólną spuściznę światową. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Nieprzypadkowo hasło wolontariuszy uczestniczących w wyprawach oświatowych w celu popularyzacji języka rosyjskiego i kultury Rosji brzmi: „Podróżuj i ucz cały świat posługiwania się językiem rosyjskim!".