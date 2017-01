Opinia: „Stany Zjednoczone zakładają w Europie nową prochownię"

© REUTERS/ Fabian Bimmer WIDEO: Rozładunek amerykańskich czołgów w porcie Bremerhaven

Sprzęt wojskowy będzie dostarczany koleją z Niemiec do miejsc stałej dyslokacji w Polsce i krajach bałtyckich.

Wcześniej informowano, że amerykański kontyngent wojskowy będzie stacjonować na Litwie, Łotwie i w Estonii, a także w Bułgarii i na Węgrzech. Ponadto, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy i Kanada wyślą w tym roku do Estonii, Łotwy, Litwy i Polski cztery bataliony o sumarycznej liczebności 4 tysięcy żołnierzy.

Naczelny doradca dyrektora Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych, profesor Akademii Nauk Wojskowych Federacji Rosyjskiej Władimir Kozin w wywiadzie dla radia Sputnik podkreśli, że podobnej dyslokacji sił NATO na kierunku wschodnim nie dokonywano od czasu rozpadu Związku Radzieckiego.

© AP Photo/ Patrik Stollarz Amerykańskie czołgi w Bremerhaven: niemieccy politycy oburzeni

„Z danych znajdujących się w dyspozycji Bundeswehry wynika, że do transportu tego wszystkiego potrzebnych będzie 900 wagonów o łącznej długości 14 kilometrów. W jakim celu jest to wszystko robione? Po pierwsze, Barackowi Obamie chodzi o utrudnienie zadania Donaldowi Trumpowi, który wygrał z kandydatką z ramienia Demokratów. Po drugie, Stanom Zjednoczonym chodzi o wymuszenie na sojusznikach z NATO w Europie zwiększenia wydatków na obronę powyżej 2% uzgodnionych podczas obrad szczytu NATO w Walii. Trzecią przyczyną jest. Jest to obecnie «programem numer jeden»" — powiedział Władimir Kozin.

Według niego Stany Zjednoczone, w swym przeciwdziałaniu Rosji, czynią z Europy swoją zakładniczkę.

© AP Photo/ Andrew Harnik Aspiracją Polski nie jest przyjmowanie obcych wojsk na swoim terenie

„Nie wolno zapominać o tym, że Stany Zjednoczone i NATO zamierzają zaktywizować działalność lotniczą, antyrakietową, wywiadowczą, a także w zakresie zwalczania łodzi podwodnych, przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu wojskowego. Celem tej działalności jest opracowywanie operacji ofensywnych. Ponadto,Wcześniej NATO chodziło o dysponowanie wielonarodowymi siłami szybkiego reagowania w sile do 40 tysięcy żołnierzy. Natomiast w końcu minionego roku kierownictwo Sojuszu Północnoatlantyckiego oświadczyło o gotowości do rozmieszczenia już do 300 tysięcy żołnierzy. Czyli powstaje jakiś nowy sojusz, przy udziale 16 spośród 28 państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Europa przekształcana jest w zakładniczkę drugiego etapu sławetnej „zimnej wojny", zainicjowanego przez Obamę. Wobec tego wypada powiedzieć: połóżcie nareszcie temu kres! Po co trzymacie Europę w stanie nerwowego wstrząsu, ustawicznego stresu? Przecież macie mnóstwo własnych problemów. Zajmujcie się swymi sprawami wewnętrznymi, jak radzi Donald Trump — podkreślił Władimir Kozin.