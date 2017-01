© AFP 2016/ EPA PHOTO/PA/TIM OCKENDEN Ponad 26 tysięcy bomb w 7 krajach świata

Orędzie było dosyć przewidywalne: padło w nim wiele frazesów o wyjątkowości Ameryki, o ważnej roli demokracji, przy czym. Oprócz tego przypisał swojej administracji szereg zasług: jego zdaniem na przykład w ciągu ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych uległy poprawie relacje między przedstawicielami różnych ras.

Zresztą w opinii większości Obama zapisze się jako przywódca, który odniósł totalną porażkę na polu polityki zagranicznej, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Urzędująca amerykańska administracja odpowiada także za bezprecedensowe ochłodzenie stosunków z Rosją.

Do swoich osobistych zasług, jak również zasług swojej administracji, Obama zaliczył sukcesy odniesione w walce z międzynarodowym terroryzmem, w szczególności likwidację Osamy bin Ladena. Jest on przekonany, że w ostatecznym rozrachunku Państwo Islamskie zostanie zniszczone.

O tym, że to polityka właśnie obecnej administracji w znacznym stopniu doprowadziła do powstania, a następnie sukcesów tej organizacji terrorystycznej, odchodzący prezydent nie wspomniał.

© AFP 2016/ ARIS MESSINIS Prawie jedna czwarta Amerykanów uważa, że Obama nie spełnił swoich obietnic

Osiem lat temu wiązano duże nadzieje z objęciem władzy przez Obamę: młody, współczesny, ambitny. Już sama tylko obietnica zamknięcia w końcu więzienia w Guantanamo napawała optymizmem. Jednak minęło 8 lat, a w dalszym ciągu przetrzymywani są tam więźniowie bez wyroku sądu. Kiedy Obama obejmował urząd, entuzjazm, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, był tak ogromny, że przyznano mu nawet Pokojową Nagrodę Nobla. „Na zachętę". A on nie tylko nie spełnił oczekiwań, a doprowadził do tego, że sytuacja na świecie jeszcze bardziej się pogorszyła.

Obama ani razu nie wspomniał o prezydencie elekcie Donaldzie Trumpie, mówiąc tylko, że robi wszystko, co możliwe dla płynnego przekazania władzy nowej administracji. Jednak otoczenie Trumpa raczej się z tym nie zgodzi: Obama pod koniec swojego urzędowania próbuje drastycznie zaostrzyć stosunki z Rosją, odsyłając z USA trzydziestu pięciu rosyjskich dyplomatów. Zaszkodził on również relacjom z Izraelem, który jest oburzony, że Waszyngton przyjął w ONZ rezolucję ws. zaprzestania budowy izraelskich osiedli. A są to zaledwie niektóre przykłady.

Profesor Wyższej Szkoły Ekonomii, doktor nauk prawnych, amerykanista Aleksandr Domrin negatywnie ocenia prezydenturę Obamy:

Odchodząca epoka prezydenta Obamy i amerykańskiego establishmentu robi wszystko, by z jednej strony jeszcze bardziej pogorszyć sytuację między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony podłożyć jak najwięcej min administracji Trumpa, nadejścia której ten amerykański establishment się w ogóle nie spodziewał i dokładał wszelkich starań, żeby wybory zostały skradzione przez Hillary (Clinton — red.) i żeby Trump nie doszedł do władzy — uważa profesor.