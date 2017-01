„… poseł na Sejm, a rządzi Polską”

— Panie pośle, możemy zapewne stwierdzić, że Jarosław Kaczyński opozycję ograł. Oto nagłówek z dzisiejszej „Rzeczpospolitej": "PiS całą opozycję ma jak na talerzu". Więc czy to zwiastun zmierzchu polskiego parlamentaryzmu?

- Po pierwsze, nie kończy się polityka na parlamencie. W zasadzie można powiedzieć, że partie parlamentarne nie zdały egzaminu, chociaż warunkowałbym tę swoją opinię w ten sposób, że PO najprzytomniej się zachowywała. Warto to docenić. Ale pamiętajmy, że. Są ruchy obywatelskie, takie jak na przykład KOD . Są też liderzy, którzy są poza Sejmem i walczą o demokrację, tacy jak Władek Frasyniuk. Bardziej pokładam nadzieję w tym, co się dzieje poza Sejmem, niż w samej działalności partii parlamentarnych, bo są one bardzo uwikłane w te rozgrywki Kaczyńskiego. A jak słucham Frasyniuka, to nie mam już wątpliwości, co jest dobre, a co złe, i co trzeba robić.

— Trybunał Konstytucyjny w razie zażalenia może zmienić stan rzeczy i przyznać, że budżet został przyjęty niezgodnie z prawem. Pan wierzy w taki scenariusz?

Trybunał Konstytucyjny , od kiedy tam nie ma profesora Rzepińskiego na czele, stał się instytucją fasadową i nie ma nic wspólnego z rzeczywistym organem pilnującym Konstytucji. To jest organ, który będzie wypełniał polecenia posła Kaczyńskiego. Absolutnie nie pokładam żadnych nadziei w tym, co zrobi Trybunał Konstytucyjny.

— Jeśli w skrócie o dzisiejszym pejzażu politycznym w Polsce: już autokracja, czy jednak jeszcze demokracja?

— To jest bardzo trudne pytanie. Jesteśmy na etapie przejściowym. Nawet jeżelibyśmy osiągnęli jakiś rodzaj autokracji czy autorytaryzmu, mówilibyśmy raczej o takim wymiarze operetkowym czy kabaretowym tego systemu. To nie jest tak, że władza zaczęła nagle prześladować ludzi, opozycję, zamykać w więzieniach, że strzela się do dziennikarzy. Takich rzeczy u nas nie ma.

- A Mateusz Piskorski? Czy on nie jest więźniem politycznym?

- Ja tego nie wiem, bo sprawa jest utajniona. My nie wiemy, jakimi materiałami dysponuje prokuratura. Sprawa wygląda rzeczywiście bardzo podejrzanie, ale moja ostrożność i doświadczenie życiowe mi mówią, że należy być w tej sprawie bardzo wstrzemięźliwym. My nie wszystko tu wiemy. I raczej trudno jest o jakieś radykalne sądy, czy jest to więzień polityczny, czy też nie. Czas pokaże.

Natomiast pamiętamy, że w latach 2005-2007, kiedy rządził już PiS wspólnie z Samoobroną i Giertychem, też mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju nadużyciami prawa. Ale to były sytuacje jednostkowe. W przypadku Barbary Blidy zakończyło się to tragicznie. A w przypadku profesora Widackiego zakończyło się to wyłącznie próbą dyskredytowania tego wspaniałego naukowca i polityka. Tak samo teraz, być może się zdarzają jednostkowe sytuacje, kiedy władze przekraczają wszelkie możliwe granice. Ale to nie jest jeszcze system totalitarny. Do tego jeszcze nie doszliśmy i mam nadzieję, że nie dojdziemy. A na razie ma to wszystko wymiar operetkowy. Mają pożywkę artyści i satyrycy, bo nabijanie się z marionetkowego władcy Polski, który będąc posłem, rządzi wszystkim, jest sprawą miłą i wesołą.

- Czy Pan jest optymistą?

- Tak, ja jestem optymistą. Mimo wszystko Polacy już wiele razy udowadniali, że dla nich. Po tym czasie rządów Kaczyńskiego przyjdzie czas rządów, mam nadzieję, lewicy. I lewica, oczywiście, zajmie się odbudową tego, co zostało zniszczone, i przywracaniem porządku oraz ładu w kraju. Martwią mnie bardzo niektóre rzeczy, takie jak stan armii polskiej, która jest poważnie dewastowana przez Antoniego Macierewicza. No ale jakieś koszty tego muszą być i mam nadzieję, że ten czas, który teraz mamy, ten moment kabaretowego autorytaryzmu będzie szczepionką dla Polaków na dłuższy czas i przez wiele, wiele lat nie będziemy musieli się martwić, czy w Polsce jest demokracja.