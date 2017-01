O czym nie mają odwagi mówić Włosi?

© AFP 2016/ JANEK SKARZYNSKI USA przemianowują swój program dyslokacji wojsk w Europie

Książka „Migranci lub wszystko, co powinniśmy wiedzieć” autorstwa Gianandrea Gaiani, Giana Carlo Blangiardo i Giuseppe Valditara jest od początku do końca niepoprawna politycznie. Na 80 stronach autorzy analizują zjawisko migracji. Należy zauważyć, że nie opowiadają się przeciwko niemu, a jedynie starają się wyjaśnić różnicę między legalną a nielegalną migracją, przekonać czytelników, że pierwsza jest korzystna dla Włoch, a druga – szkodliwa.

Co ciekawe, autorzy posiłkują się przykładem starożytnego Rzymu, gdzie żyli obok siebie przedstawiciele wielu ras i religii pod jednym warunkiem: poszanowania i przestrzegania rzymskiego prawa. Czy w tym tkwi tajemnica sukcesu?

Książka niedawno trafiła do księgarni nakładem wydawnictwa Aracne Editore. Można ją też przeczytać w Internecie w formacie pdf. Gianandrea Gaiani, jeden z autorów, dziennikarz, redaktor naczelny portalu Analisi Difesa w rozmowie ze Sputnikiem Italia.

Nielegalna imigracja jest ściśle związana z bezpieczeństwem i terroryzmem. Chodzi o to, że „kierują” nią organizacje powiązane z Al-Kaidą i samym Państwem Islamskim. Klasyczny przykład: wielu migrantów przybywa z wybrzeża libijskiego miasta Sabrata, gdzie znajduje się jedna z baz Daesh, którą Amerykanie bombardowali w lutym. Już w 2012 roku prokuratura Libii przedstawiła dowody na to, że falą migrantów poprzez libijską pustynię kieruje jedna z odnóg Al-Kaidy w Afryce Północnej.

Ponadto nielegalna imigracja prowadzi do niepokojów w europejskich miastach. Zdarzały się przypadki, gdy nielegalni islamscy imigranci organizowali protesty w obozach dla uchodźców: nie chcieli jeść niektórych posiłków, skarżyli się, że tam, gdzie mieszkają, nie są przestrzegane prawa islamu.– wyjaśnił Gianandrea Gaiani.

Jak dodał, w książce zaproponowano kilka możliwych rozwiązań tego problemu. Na przykład, w Australii imigranci nie tylko są odsyłani z powrotem, ale i — na podstawie specjalnych umów – do innych, mniej atrakcyjnych pod względem migracyjnym krajów.

Jeśli chodzi o Włochy, powinniśmy pomagać libijskim migrantom ginącym na morzu, zwłaszcza dzieciom i kobietom w ciąży. Powinniśmy przywozić ich do Włoch na leczenie, a następnie od razu odsyłać do Libii. Jest to możliwe do zrealizowania, trzeba jedynie zastosować odpowiednie środki polityczne – zapewnił Gaiani.

Z kolei profesor Valditara wyjaśnił w książce, jak starożytni Rzymianie korzystali na przyjmowaniu migrantów, bo kulturowo asymilowali tych, którzy zdecydowali się tam osiedlić. Rozumieli, że jeśli pozwoli się każdemu na wjazd, stworzy to zagrożenie dla Imperium Rzymskiego i jego stolicy. Integrować można tylko tych, którzy chcą się integrować. Jest oczywiste, że obecnie islamscy imigranci przyjeżdżają do Włoch nie po to, by się asymilować, ale aby z pretensją narzucić Europie swoje zasady i normy społeczne.