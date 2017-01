Czesi będą strzelać do terrorystów

© AP Photo/ Ronald Zak Tylko na SPUTNIKU: Klaus: sankcje to po prostu głupota

— Jest to krok we właściwym kierunku, pomimo tego że zaproponowane zmiany mają raczej charakter deklaratywny i trzeba, by uchwalono nowe prawo, które regulowałoby udział obywateli w ochronie bezpieczeństwa.

— Czy dopuszczalne jest, by obywatele dosłownie zastępowali organy bezpieczeństwa?

— W żadnym wypadku. Ale policja nie może być wszędzie, nie mamy prywatnego policjanta, który ochraniałby nas 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Policja reaguje na pojawiające się problemy, zresztą zawsze z opóźnieniem (czas spędzony w drodze). W przypadku aktu terroru lub przestępstwa pojawia się zagrożenie życia w ciągu kilku sekund, które przekraczają możliwości reagowania policji. Jedynie uzbrojony cywil zdąży odpowiedzieć na miejscu. Czekanie na policję prowadzi do nieuniknionych ofiar. Kolejnym argumentem na rzecz tego, by sprawdzeni obywatele posiadali broń, jest profilaktyka. Jeśli terrorysta lub przestępca wie, że być może ktoś stawi mu opór z bronią w ręku, zrezygnuje z ataku.

© AP Photo/ Jane Hahn Słabe miejsca amerykańskich sił zbrojnych

— Propozycje Unii Europejskiej, w tym te, które dotyczą rozbrojenia się, są zgubne dla Europy i Europejczyków. Jestem przekonany, że są omawiane inicjatywy tworzone specjalnie. Chodzi o negocjacje, które doprowadzą do zmian w życiu Europy na gorsze.