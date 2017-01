Sawczenko zmusza do przypomnienia sobie o Ukrainie… na dwa dni

Należy lepiej analizować potencjalne zagrożenie, by Czechy nie podzieliły losu Ukrainy, twierdzi Nadieżda Sawczenko, która przybyła do Pragi na zaproszenie czeskiego europosła Pavla Svobody. Właśnie popełniony przez Ukrainę błąd w ocenie bieżącej sytuacji pozwolił Rosji na „anektowanie" Krymu i wywołanie wojny na wschodzie kraju, zaznaczyła ukraińska deputowana w tracie spotkania z mediami. Sawczenko mówiła też o — jej zdaniem — największym błędzie Milosza Zemana — wierze w funkcjonowanie w Rosji „sprawiedliwego sądu". Wizyta deputowanej do Rady budzi duże zainteresowanie, ale czy Sawczenko zostanie mężem stanu w swoim kraju?

Radio Sputnik poprosiło o komentarz dyrektora Kijowskiego Centrum Badań Politycznych i Konfliktologii Michaiła Pogrebinskiego.

— W Ukrainie z oczywistych względów nie przeprowadza się rankingów popularności Nadieżdy Sawczenko, dlatego trudno jest przewidzieć jej przyszłość polityczną i przyszłość jej ruchu Runa, który obecnie prezentuje w Pradze. Ukraińskie media są kontrolowane, relatywnie rzecz biorąc, przez „partię wojny”. A ponieważ Sawczenko próbuje teraz odgrywać rolę jednego z liderów „partii pokoju”, jest krytykowana, oskarżana o wszelkie grzechy śmiertelne. Wielu domaga się wszczęcia przeciwko niej postępowania karnego za zdradę ojczyzny w związku z tym, że uważa za konieczne rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z liderami nieuznanych republik w Doniecku i Ługańsku. A to samo w sobie w oczach „partii wojny” jest zdradą interesów narodowych. Sawczenko czuje się odpowiedzialna za los tych, którzy trafili do niewoli. Robi wszystko, by uwolnić tych ludzi, widzi w tym swoją misję — powiedział Pogrebinski.

Na pytanie, czy Sawczenko ma szansę zostać w przyszłości prezydentem Ukrainy, politolog odpowiedział, że obecnie trudno jest cokolwiek powiedzieć na ten temat, m.in. dlatego, że nie ma ona doświadczenia, jest niekonsekwentna oraz mówi wiele dziwnych rzeczy. Ponadto działa impulsywnie, prostolinijnie, bez uwzględnienia reakcji społecznej. Nadieżda Sawczenko może, jako polityk, ponieść porażkę i w ciągu kilku miesięcy zostanie zapomniana. Albo przeciwnie – zacznie rosnąć politycznie, jeśli znajdą się ludzie, którzy jej pomogą. Ale obecnie Europejczycy mają ważniejsze sprawy: Trumpa, zachowanie jedności UE , kryzys migracyjny. Dlatego prawdopodobnie Sawczenko zmusi Czechów do przypomnienia sobie o Ukrainie, ale nie na długo.