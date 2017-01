Czy Polska stanie się kartą przetargową w relacjach USA i Rosji?

© AFP 2016/ WOJTEK RADWANSKI Amerykanie chcą podbić Polskę? Putin dogadał się z Celsjuszem

— Pod względem geopolitycznym widać ewidentnie wzrost napięcia między Zachodem a Federacją Rosyjską. Warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda ten proces. Na szczęście w Polsce znalazła się tylko jedna brygada żołnierzy, około tysiąca. Nie są to znaczące siły. Tu bardzo przemawia symbolika obecności amerykańskiej. Ale mamy tu do czynienia z czymś, co w nauce o konfliktach, polemologii, nazywa się „spiralą napięcia". Ten model polega na tym, że jedna strona dokonuje jakiegoś kroku, który przez drugą stronę jest odbierany jako wrogi. Wówczas druga strona zaczyna podejmować inne kroki, które strona pierwsza również traktuje jako krok nieprzyjazny. W ten sposób nakręca się spirala zbrojeń. I tu właśnie mamy do czynienia z czymś podobnym.

Polska od lat prowadzi politykę antyrosyjską, a teraz są ściągane obce wojska na teren Rzeczypospolitej. Przy czym są to wojska amerykańskie, a nie wojska NATO. Nie wiem, jaka może być odpowiedź strony rosyjskiej. Mam nadzieję, że nie będzie szczególnie silna.Na pewno nastąpi wówczas odpowiedź strony polskiej.

Niestety, w Polsce od jakiegoś czasu mówi się, na szczęście nie są to głosy oficjalne, o konieczności instalacji w Polsce broni jądrowej. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, i że ten wzrost napięcia uda się powstrzymać, i że do tego rodzaju zagrożenia nie dojdzie. Ale sytuacji tej nie należy lekceważyć.

Warszawa w sposób wysoce nieumiejętny definiuje zagrożenia i w sposób absurdalny postrzega Federację Rosyjską. To jest bardzo duży problem.

Źródłami takiej polityki nie jest rzeczywista ocena zagrożeń, tylko bardziej różnego rodzaju źródła historyczne. Powiedziałbym nawet nie źródła historyczne, lecz zaszłości historyczne i patrzenie na Rosję z perspektywy tego, co się działo w czasie II wojny światowej i po niej. Teraz przed światem stoją zupełnie inne wyzwania. A eskalacja napięcia tworzy niepotrzebne konflikty, i, co najgorsze, w Europie Środkowej, odciągając uwagę bardzo wielu czynników, również politycznych, od realnych zagrożeń na arenie światowej. Pytanie brzmi: w czyim to jest interesie? Wzrost napięć, zwłaszcza w Europie Środkowej, był zawsze na rękę i korzyść Stanów Zjednoczonych. To jest jeden z głównych beneficjentów. Jeżeli mówimy o beneficjencie w kategoriach globalnych, jeśli chodzi o te niesnaski, które dzieją się między Rosją a Zachodem, ich głównym beneficjentem są między innymi Chiny, które korzystają na tym konflikcie. Jeżeli Zachód nie opamięta się, a w tym momencie Warszawa jest tylko i wyłącznie pionkiem, to wkrótce sam będzie płacił za to, że nie potrafi samodzielnie kreować własnej polityki. Niestety większość decyzji od Warszawy nie zależy, a jeśli już zależy, to jest to w pewnym sensie podsycanie fobii, które są nieuzasadnione.

— To jest, niestety, prawda, że Polska nie tylko w tym wypadku, ale często staje się elementem przetargowym.

Polską politykę, polskich polityków bardzo łatwo jest wziąć na honor. Bardzo mało wśród nich jest tych polityków, którzy myślą w kategoriach rzeczywistych, realnych.

Niestety wielu z nich myśli w kategoriach idealistycznych. To jest największy problem. Polska też nie ma szczęścia do ministrów spraw zagranicznych, których zdecydowana większość do tej pory myślała w kategoriach idealistycznych, a niestety też często w kategoriach ideologicznych, zamiast realnie oceniać własną pozycję, pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Efekty tego mamy — stałe napięcie w Europie Środkowej, zupełnie niepotrzebne, mimo że relacje zwłaszcza z Rosją, jak i wieloma innymi państwami można byłoby ułożyć w sposób całkowicie normalny, rozsądny i korzystny dla obydwu stron.