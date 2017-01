Antoni ściga wrogów, nawet po śmierci

Jak twierdzi Bartłomiej Misiewicz, rzecznik MON, projekt opublikowany 13 grudnia 2016, jest na etapie prac koncepcyjnych w MON, będzie też poddany uzgodnieniom międzyresortowym i pracom w parlamencie zanim wejdzie w życie. Będzie musiał zatwierdzić go też prezydent.

TVN24 alarmuje, że nowy projekt daje zielone światło ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, aby za pomocą odbierania stopni wojskowych kształtować na nowo polską historię. Według obowiązujących przepisów żołnierz znajdujący się w służbie czynnej, jeśli popełni przestępstwo i zostanie skazany przez sąd, może zostać zdegradowany. Natomiast projekt Macierewicza zakłada odbieranie stopni wojskowych kombatantom, żołnierzom, którzy odeszli ze służby, a nawet zmarłym. W dodatku kryteria degradacji nie są doprecyzowane.

Mają to być trzy przypadki. Żołnierz straci stopień gdy: popełnił czyn świadczący o "utracie wymaganych wartości moralnych"; jeżeli obowiązuje go tzw. ustawa dezubekizacyjna lub jeśli "dokonał czynu uwłaczającego godności posiadanego stopnia wojskowego".W dodatku o odebraniu stopnia nie będzie już decydował wynik postępowania przed sądem, a decyzja szefa MON. W przypadku generałów i pułkowników decyzja będzie należała do prezydenta po złożeniu wniosku o odebranie stopnia przez ministra obrony.

— Przez tę furtkę, którą otwiera teraz nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obronnym, wejdzie do wojska polityka, polityka z wielkimi, brudnymi butami i będzie robiła "porządek" — powiedziała dziennikarka zajmująca się sprawami wojskowości, Edyta Żemła. — To nie będzie porządek, tylko to będzie degeneracja wojska.

O projekcie Antoni Macierewicz wspomniał po raz pierwszy, gdy wpadł na pomysł, by odebrać stopnie generalskie Czesławowi Kiszczakowi i Wojciechowi Jaruzelskiemu.

Tomasz Dudek, polski publicysta, Warszawa

