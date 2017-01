Pew Research: Ameryka staje się krajem bezbożników

© Sputnik. Sergey Pyatakov Metropolita Sawa wezwał patriarchę Cyryla do walki z brakiem moralności

Kryzys dotknął przede wszystkim umiarkowane wyznania protestanckie (w szczególności baptystów), których udział spadł z 18% do 14%. Cios przyjęli też na siebie katolicy, których udział spadł z 24% do niespełna 21%. Natomiast konserwatywni ewangeliści praktycznie nie utracili swoich wiernych: ich liczba spadła o zaledwie 1%. Innymi słowy Amerykanie rezygnują z liberalnych wyznań. Baptyści i amerykańscy katolicy już uznają małżeństwa homoseksualne, a ostatni popierają nawet aborcję.

Według badań, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest polityka Obamy, która przekształciła szkoły i uniwersytety z pełni świeckich instytucji w jawnie antychrześcijańskie placówki. W wielu z nich czytanie Biblii czy też publiczne noszenie krzyży jest aktem, za który można dostać jeśli nie grzywnę, to co najmniej naganę.

„To, że USA są krajem bezgranicznej wolności myśli i słowa, można dowieść z pomocą dowolnego faktu. Dopiero co się dowiedziałem, że w wielu amerykańskich szkołach można otrzymać naganę, a nawet grzywnę za czytanie Biblii albo publiczne noszenie krzyżyków. Po co, po co nasz kraj tak długo orientował się na to jawne ubóstwo i — powiedzmy to bez ogródek — totalitarne państwo, w którym dyrektorzy szkół dostają upomnienia za brak połączonych toalet, a ci ostatni nakładają grzywnę na uczniów za to, że noszą krzyżyki na łańcuszku?" — zauważa właściciel holdingu Prawda.ru Wadim Gorszenin.

Pod koniec października znany amerykański ewangelista Franklin Graham nieoczekiwanie wezwał wiernych do „modlitw w intencji prezydenta Rosji stającego w obronie tradycyjnego chrześcijaństwa".

„Wzywam do modlitw w intencji prezydenta Rosji stającego w obronie tradycyjnego chrześcijaństwa. Kiedy byłem młody, przeżywaliśmy, że komunizm uczyni świat bezbożnym. Komunizm jednak upadł, a bezbożnictwo jak było tak jest" — powiedział szef amerykańskiej „Misji Ewangelickiej" Franklin Graham na spotkaniu z Patriarchą Cyrylem.

Choć w USA rośnie liczba ateistów, osoby publiczne wręcz przeciwnie nawracają się do Boga. Na początku tego roku na przykład multimiliarder i dyrektor Facebooka Mark Zuckerberg oznajmił, iż wierzy w Boga. 25 grudnia Zuckerberg złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Chanuki. Spytany przez internautę, czy aby nie jest ateistą, dyrektor serwisu społecznościowego odpowiedział: „Nie. Zostałem wychowany w judaizmie, potem był okres, kiedy w wiele rzeczy wątpiłem, a teraz uważam, że religia jest bardzo ważna" — wyznał Zuckerberg.